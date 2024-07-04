複試6港姐退選 「長髮湯盈盈」難頂賽前簽幾份約

幾名退出的面試佳麗先後在社交平台發文宣布退選港姐，「長髮湯盈盈」趙浚雯說︰「當我得知在進入第二輪比賽之前需要簽署幾份合約後，我做出了退出比賽的艱難決定。仔細閱讀這些文件後，意識到我還有一些地方需要成長和改進，想確保我能夠在這樣專業的平台上自信展現最好的自己」。

Caroline承認與合約有關，「由於合約原因，經過慎重考慮，我決定退賽」。她回應網民退選原因，留言表示：「不敢簽合約」、「真的沒辦法簽」。

有人稱合約嚴格

有退選的面試佳麗稱︰「來之前就已做好心理準備可能會面臨簽合約，但是沒有想到會這麼strict（嚴格）。原來我還是抱有幻想打工和比賽能不能兼顧。」「翻版何依婷」王艷帖文的題為︰「第一集︰放棄娛樂圈，強勢回歸金融界！」Crystal Ng表示：「鼓起勇氣報名2024年香港小姐……經過深思熟慮後，還是決定退賽了，但這個過程還是很值得。」

娛樂組