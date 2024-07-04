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娛樂

自爆陌生女子自薦做情人 73歲李龍基拒誘惑 靜待未婚妻出獄

【明報專訊】73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留、使用虛假文書及違反逗留條件在港接受僱傭工作等被控7罪，其中5項罪成，上月被法庭判監25個月。李龍基當日聞判後激動承諾等待未婚妻服刑期滿出獄便結婚。他昨日出席個人演唱會記者會，透露Chris預計明年7月刑滿出獄，準備婚後到佛山居住。李龍基自爆有陌生女子透過社交媒體應用程式約見面，聲稱要做他女朋友，他未有應約，笑稱現在只會搞「基」。

記者：林蘊兒

李龍基收拾心情繼續工作，7月6日到澳門演出，7月21日假旺角麥花臣場館舉行《真情流淚 基不可失 李龍基香港演唱會2024》昨日舉行記者會，李麗霞（黑妹）現身撐場，兩人親切擁抱，形容關係如同兄妹親密。

李龍基解釋機緣巧合下開騷，多得吳若希讓期才成事，「因為她要到內地拍劇，臨時開不到麥花臣演唱會，她主動聯絡我，讓出檔期。我和吳若希本身沒有合作過不熟落，在聚會碰過面，私下也有共同朋友。Chris出事期間，她有短訊慰問，很關心我」。

自喻牛郎 期待跟織女重聚

李龍基稱對上一次開個人演唱會是2015年在文化中心，今次大會安排《聲夢傳奇2》的劉芷君和《中年好聲音2》的譚輝智任嘉賓，未知會不會合唱。提起以往每逢開騷，均由未婚妻打點一切，包括服裝、道具、應援物和斟茶遞水，如今沒有Chris在身邊，李龍基自言要靠自己。他稱現在按懲教署規定，每月可探監兩次，每次見面30分鐘，自我安慰說好快就跟未婚妻重聚，「大約等一年，預計2025年7月7日，她便可刑滿出獄，好似農曆七夕節牛郎織女重聚」。他計算Chris判刑25個月，因認罪扣減三分之一刑期，加上扣押數月及其他假期，因此預計餘下服刑約一年。

Chris雙親怕傷心 冇來港探監

李龍基說Chris父母已知女兒入獄，他們身在內地，怕會哭哭啼啼，所以沒有來港探監。他承認今次是一場大考驗，讓Chris知道未婚夫是可靠又負責任的男人，又自爆有不明來歷女子在手機的社交媒體應用程式主動聯絡他，「收到一個不認識女子的信息留言『橫豎你現在沒有女友在身邊，不如我做你女朋友啦！』該女子主動約我外出見面，我當然沒有應約，朋友都提醒要小心陷阱，我現在只會搞『基』」。說罷雙掌合十扮和尚手勢，示意現時清心寡慾。

不理閒言 做好本分

李龍基稱不打算大搞婚禮，婚後會遷到內地居住，透露Chris的父母有家底，早已在佛山購入物業，送給女兒當嫁妝，笑言嫁不出就當姑婆屋。

重提澳門騷海報標題印上「風繼續吹 女繼續追」，李龍基承認起初對標題感抗拒，怕被外間覺得他花弗，周圍追女仔令形象受影響，擔心名譽掃地，後來明白只是為吸引大家注意，所以再沒有介意，強調不會理會別人言論，只盡力做好本分。

相關字詞﹕王青霞（Chris） 李龍基

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