憶照顧九旬母感受深 陳寶珠：要用愛心

寶珠姐盼戲迷和大眾有錢出錢、有力出力，向更多有需要人士施以援手。她讚小演員表現出色，很有天分，自認仍學習中，不敢貿然提點，「我經驗未夠，要向其他前輩或同輩學習、吸收和欣賞更多」。阿嗲說：「希望小朋友可以延續粵劇文化，但最緊要讀書先。我不敢教人，明白教人不容易，好驚教錯變影響別人，好多前輩都用心教導」。

寶珠姐尊敬和理解照顧者任勞任怨，因她是過來人，當年照顧90多歲母親宮粉紅，令她感受至深，「媽咪身體一向好好，但臨終前兩年較差，患哮喘病要吸氧氣及每日食藥3次，間中會扭計或想嗲人，夜晚又不肯睡，我們要買食物或唱粵曲用愛心𧨾她，她算好乖，不難照顧」。阿嗲亦有類似經歷，母親入院後精神麻麻，要傭人服侍照顧，她當時忙於演戲，現在後悔太少時間陪伴母親，呼籲為人子女要多陪長輩。是否經常陪師父白雪仙？寶珠姐讚阿嗲最乖，經常探望師父，自己不及對方乖。阿嗲說：「我只是做影子，師父平日有好多朋友及親友陪她，陪師父是盡徒弟責任，不能說乖。」

不贊成七公主去旅行

提到「七公主」明年60周年紀念，寶珠姐稱值得慶祝，但不贊成薛家燕建議七公主去旅行，「我較被動，不會提出建議，叫我就做。家燕說想去旅行，我怕麻煩，又要執行李，不贊成，留港慶祝可以，難得七公主齊人，要好好珍惜一起」。

記者：林蘊兒