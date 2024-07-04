《海關戰線》謝霆鋒打得未盡興 張學友專注唱歌告別動作片

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

張學友與謝霆鋒在電影《海關戰線》是上司與下屬關係，有很多對手戲，霆鋒開心終於可跟學友正式合作。學友說：「我們合作過《十月圍城》，但我一出場就死了。」霆鋒指他們還合作過一部《全城熱戀熱辣辣》，都是擦身而過沒有交流，今次能與學友正式合作，真的很滿足，對方還肯唱他寫的電影主題曲《很遠的地方》。問霆鋒為何不與學友合唱？他說：「我不敢，我唱不到，不是我的歌路。」學友爆霆鋒說若電影票房理想，會在現場唱一次。

霆鋒被導演要求騷肌

霆鋒片中不乏動作場面，更赤裸上身大騷胸肌及腹肌。原來事前沒想過要除衫上陣，當時導演邱禮濤突然跟他說：「一陣拍的鏡頭要除衫。」學友稱當天不在現場錯過了，笑問霆鋒可否給他摸一下？霆鋒笑稱現在只剩下一嚿腹肌。問學友會否想過騷肌？他說：「當然沒有。（靠演技就夠？）沒這樣想，我靠把聲。」

學友爆小時候常唞不到氣

學友飾演海關高級監督，角色是躁狂抑鬱症患者，被讚演得神似，問如何演繹？學友表示參考了很多相關資料，發現不少都市人都有少許抑鬱症狀，自己也有類似情况，「如唞不到氣，心口像被大石壓住，吃不下東西等，此類情况多數有大事發生或者演唱會後，不知是否因為失落。（如何回復？）要時間慢慢調節，吃不下東西都逼自己食，唞不到氣時特別想郁動，令自己專注其他方面。我小時候經常唞不到氣，睡着突然紮醒，好似幽閉恐懼症。（有否看醫生？）沒有，因驚人話我癲，現在年紀大了就不怕講」。

身兼動作指導的霆鋒知學友愛打網球，特別設計了一場短棍對打戲，「覺得他手揸短棍會好自然」。他又讚學友身手靈活，過目不忘，被封「影印機」，武術組原本預算花8小時拍攝，但學友4小時便拍完。學友笑說：「霆鋒考慮到我年紀，所以預多些時間，只是幾個簡單動作，我都做到。我好尊重霆鋒，他比我叻，片中九成動作場面都由他親身上陣。」

問霆鋒覺得學友可有潛質做動作演員？霆鋒表示看學友在演唱會做一字馬就知有潛質。學友稱曾是動作演員，以前拍戲很多動作鏡頭都親身上陣，沒有替身。雖然被讚身手敏捷，但62歲的他無意再拍動作片，「30年前話我身手好還可以，現在講都無用」。還想挑戰什麼角色？他表示沒有，亦不恨攞獎，「我會專注唱歌，其實無幾多時間，只想做好一件事。我相隔8年才拍一部戲，8年後我都70歲了，到時還可以拍什麼戲？很多戲都已經拍不到，包括霆鋒的動作片。時間始終有限，所以想做自己喜歡又拿手的工作，今次吸引我演出，全因霆鋒」。

貨櫃躍下一幕最危險

片中眾多危險動作場面，霆鋒表示最難忘是從吊起的貨櫃躍下那幕，「貨櫃和道具逾噸重，發生意外壓下來就不堪設想，所以事前要小心準備，這場戲我練了半個月」。

問霆鋒擔任動作指導有否上癮？他表示《海關戰線》後再為另一部電影《怒火漫延》任動作指導，打得更犀利，「原本在《海關戰線》打得好勁，但導演話我角色是海關，不可打得那麼勁，所以勒住，人性化一點，我的角色記性強，不喜歡跟別人溝通，其實都似我」。

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