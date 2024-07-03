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娛樂

驚喜現身《黑色止血鉗2》首映 崔智友拍日劇緊張 二宮和也讚可愛

【明報專訊】《救參家族》二宮和也與《六本木Class》竹內涼真合演TBS電視台夏季日劇《黑色止血鉗》第2季，將於7月7日首播，《天國的階梯》韓國女星崔智友有份客串，飾演善於經營醫院並常救助貧窮患者的醫生，崔智友昨驚喜現身東京首映會，大談拍攝感受。出道30年的她表示，相隔13年再演日劇，心情十分緊張。

文：蘇珮欣

TBS日前宣布崔智友客串《黑色止血鉗2》，扮演在日本進修的韓籍醫生金武俊的母親；她的戲分在澳洲取景，講述母子倆遇上二宮和也及竹內涼真，並會在首集播出。

崔智友曾兩度與TBS合作，包括2006年伙拍竹野內豐演出《輪舞曲》，2011年再客串《冬日櫻花》，今次是她相隔13年再演日劇，由於事前未有公布她會出席《黑色止血鉗2》東京首映會，所以崔智友甫現身，即給全場觀眾帶來驚喜。

崔智友以日語跟觀眾打招呼，透露拍攝《黑色止血鉗2》期間心情非常緊張，幸二宮和也及竹內涼真兩名拍檔，主動緩和氣氛，讓她心情放鬆不少。她說：「知道很多觀眾喜歡第一季，能夠參與今季演出，感到很榮幸。」二宮和也大讚崔智友「好可愛」，稱兩人之間雖有語言障礙，但仍感覺到她內心很溫柔、可愛。竹內涼真也大讚崔智友可愛，「起初擔心身為前輩的她，會不會很恐怖，結果她總是臉帶笑容」。

二宮和也在《黑色止血鉗2》擔正，但今季轉換角色，由上集扮演天才醫生「渡海征司郎」，變成心臟科醫生「天城雪彥」，但未有透露兩角色之間有否關連。二宮和也稱今季獨他出現變化，笑言在片場被當成「異族」。他表示已不太記得首季角色，所以不用刻意將兩者區分，「我覺天城雪彥是個自由奔放、天真爛漫的人，永遠按照自己的想法行動」。二宮又指角色對白很多，背起來十分辛苦。

《Vivant》擬拍三部曲

另一方面， 據《女性Seven》報道，《半澤直樹》堺雅人、《龍櫻》阿部寬、《新活日常》役所廣司及二宮和也等合演的TBS高收視劇集《Vivant》，雖被指全劇10億日圓（約4800萬港元）製作費過高，無法收回成本，但仍有望開拍續集。TBS近日公布最新人事變動安排，年屆60歲的《Vivant》製作人福澤克雄未言退，續留任TBS，並籌拍《Vivant》續集，暫定最快2026年播出，預計明年夏天開鏡，現階段有意開拍成三部曲，但未有透露演出陣容。

《女性Seven》報道又指，TBS於2021年與影視串流平台Netflix簽訂合約，前者製作適合全球觀眾的日本內容。TBS早前投資300億日圓（約14.5億港元）成立製作公司THE SEVEN，斥資20億日圓（約9700萬港元）購入先進拍攝器材，故相信《Vivant》續集只是TBS其中一個大型項目。

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