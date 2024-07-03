港姐第二輪面試 17歲中五生參選問准校長 華姐雙嬌「城大李嘉欣」入圍信心爆棚

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

選美經驗豐富的華姐亞軍鍾翠詩，精挑細選性感戰衣參與第二輪面試，但到場時不慎露胸墊。對於被視為入圍大熱門感到開心，稱對自己有信心，會盡力做好，爭取入圍 ，也特別為今次面試keep fit數天。

鍾翠詩張安妮無約定選港姐

鍾翠詩說：「去年參加華姐，學會很多東西，令自己蛻變，所以很想參加更大型的選美賽事，也對幕前演出感興趣。」她與同屆華姐季軍張安妮談吐大方，否認相約轉戰港姐舞台，但彼此知道對方來選美，覺得很有緣分，張安妮說：「我細細個已睇港姐競賽，所以去年選完華姐，一直keep住好狀態，好想回來選港姐，亦對自己有信心。」

陳甜甜Mandy性感突圍

首輪面試被睇高一視的梁嘉瑩（Emily）及「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）均憑顏值和氣質順利過關，狀態穩步上揚。談到樣貌被指似大美人李嘉欣，Ellyn笑說：「她非常美麗，我都希望大家覺得我似。（可有信心入圍？）有的。」之前不太起眼的「冷面苟芸慧」吳芷靖（Clary）、「河北黃婉佩」陳甜甜（Rose）、「銀行界李施嬅」林瀾及「舞壇顏卓靈」盧凱怡（Kerry），昨日均悉心打扮現身，成功突圍，尤其Rose表現進取，大賣性感騷美好身材。

擁有自家服裝品牌生意的方思敏（Mandy）穿性感低胸裝亮相，台型十足，表示為選美減肥變瘦了。同以白色打扮示人的祁藍黎（Annabelle）及從瑞典回港參賽的馬嘉聰（Tina）透出乳貼，後者否認真胸上陣。

4佳麗未參加複試離場

多名新面孔中，17歲中五生Yoyo透露早前因返學缺席首輪面試，幸獲大會批准後補面試。問到學校是否同意參選港姐，有否問過校長？她點頭說：「是呀！」另有4名參加者黃艷、傅曉彤、Caroline及「高大版湯盈盈」Tina，本來帶齊裝備來參加複試，可是受不同因素影響，僅進入電視城閃現了一下便離場，暫未知她們是否繼續參賽。昨日第二輪面試共46名佳麗亮相。

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