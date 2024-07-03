明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

港姐第二輪面試 17歲中五生參選問准校長 華姐雙嬌「城大李嘉欣」入圍信心爆棚

港姐複試｜佳麗質素提升 17歲女學生青春無敵 金髮Cissy撞樣郭珮文

【明報專訊】《2024香港小姐競選》第二輪面試昨日在將軍澳無綫電視城舉行，46名參賽者由早上8點開始陸續現身，當中有些新面孔，以及由第一輪面試揀選出來的佳麗。獲2023年溫哥華華裔小姐亞軍的鍾翠詩和季軍張安妮、「城大李嘉欣」倪樂琳均為首輪面試大熱門，繼續有得留低，且信心爆棚能入圍。「河北黃婉佩」陳甜甜大賣性感博跑出。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

選美經驗豐富的華姐亞軍鍾翠詩，精挑細選性感戰衣參與第二輪面試，但到場時不慎露胸墊。對於被視為入圍大熱門感到開心，稱對自己有信心，會盡力做好，爭取入圍 ，也特別為今次面試keep fit數天。

鍾翠詩張安妮無約定選港姐

鍾翠詩說：「去年參加華姐，學會很多東西，令自己蛻變，所以很想參加更大型的選美賽事，也對幕前演出感興趣。」她與同屆華姐季軍張安妮談吐大方，否認相約轉戰港姐舞台，但彼此知道對方來選美，覺得很有緣分，張安妮說：「我細細個已睇港姐競賽，所以去年選完華姐，一直keep住好狀態，好想回來選港姐，亦對自己有信心。」

陳甜甜Mandy性感突圍

首輪面試被睇高一視的梁嘉瑩（Emily）及「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）均憑顏值和氣質順利過關，狀態穩步上揚。談到樣貌被指似大美人李嘉欣，Ellyn笑說：「她非常美麗，我都希望大家覺得我似。（可有信心入圍？）有的。」之前不太起眼的「冷面苟芸慧」吳芷靖（Clary）、「河北黃婉佩」陳甜甜（Rose）、「銀行界李施嬅」林瀾及「舞壇顏卓靈」盧凱怡（Kerry），昨日均悉心打扮現身，成功突圍，尤其Rose表現進取，大賣性感騷美好身材。

擁有自家服裝品牌生意的方思敏（Mandy）穿性感低胸裝亮相，台型十足，表示為選美減肥變瘦了。同以白色打扮示人的祁藍黎（Annabelle）及從瑞典回港參賽的馬嘉聰（Tina）透出乳貼，後者否認真胸上陣。

4佳麗未參加複試離場

多名新面孔中，17歲中五生Yoyo透露早前因返學缺席首輪面試，幸獲大會批准後補面試。問到學校是否同意參選港姐，有否問過校長？她點頭說：「是呀！」另有4名參加者黃艷、傅曉彤、Caroline及「高大版湯盈盈」Tina，本來帶齊裝備來參加複試，可是受不同因素影響，僅進入電視城閃現了一下便離場，暫未知她們是否繼續參賽。昨日第二輪面試共46名佳麗亮相。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕梁嘉瑩（Emily） 「城大李嘉欣」倪樂琳 張安妮 鍾翠詩 2024香港小姐競選

上 / 下一篇新聞