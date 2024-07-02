明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《玩轉腦朋友2》破10億美元票房三連霸 《無聲絕境外傳：首襲日》屈居亞軍

【明報專訊】彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）在美國映期踏入第3周，走勢依然凌厲，面對《無聲絕境外傳：首襲日》及奇雲高士拿（Kevin Costner）身兼編導演監4職的《Horizon: An American Saga – Chapter 1》等兩部新片挑戰，周末3天依然收5740萬美元（約4.4億港元），連續3周登頂，而且全球票房衝破10億美元大關，成為最快有此紀錄的動畫；上映19日便有此佳績，要躋身史上十大最高收動畫名單，指日可待。

本月11日在港上映的《玩轉腦朋友2》，講述韋莉轉瞬13歲，阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎等「腦朋友」本來把她的大腦總部打理得井井有條，怎料清拆大隊到來裝修，以便迎接全新「腦朋友」阿焦進駐；阿羨、阿厭、阿尷陸續出現，為大腦總部帶來翻天覆地的轉變。

《玩轉腦朋友2》在美國第3個周末累收5740萬美元，前天單日仍有1810萬美元成績，在當地累計4.69億美元，並以19日時間，全球進帳10.014億美元（約78.1億港元），不但是今年首部衝破10億美元的電影，亦是最快有此成績的動畫。截至前日《玩轉腦朋友2》暫列史上最賣座動畫第12位，要攀升更高位置應毫無難度，因目前位列第10的《海底奇兵》不過10.028億美元，只相差千多萬美元，《玩》片要躋身十大指日可待。2019年上映的《獅子王》以16.6億美元成為史上最賣座動畫，第2至9位順次為《魔雪奇緣2》、《超級瑪利歐兄弟大電影》、《魔雪奇緣》、《超人特工隊2》、《迷你兵團》、《反斗奇兵4》、《反斗奇兵3》及《壞蛋獎門人3》。

上周五美國新片開畫日有多部新戲上映，其中以《豬殺令》米高沙諾斯基（Michael Sarnoski）執導的《無聲絕境外傳：首襲日》（A Quiet Place: Day One）成績最好，首周末3日收5300萬美元，只比《玩轉腦朋友2》少約440萬美元，而且全球進帳近億美元，以成本約7000萬美元的作品而言，蝕本門已逐步關閉。《無聲絕境外傳》由《被奪走的12年》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）及《沙贊！眾神之怒》狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）等主演，故事講述外星生物入侵的最初幾天，一群倖存者四處躲藏，在殺戮聲及慘叫聲之下，如何察覺到最輕微的聲音亦足以致命，又該如何求存？

奇雲高士拿自資西部片出師不利

另外，曾經憑自導自演《與狼共舞》捧走奧斯卡7獎包括最佳導演的奇雲高士拿，近年以劇集《黃石》系列翻紅，卻拒絕回歸演出第5季，反而自資拍攝西部片四部曲，首部分《Horizon: An American Saga-Chapter 1》上周五開畫，第2集將於8月中上映，可惜未能打響頭炮，據悉首周末3天收1100萬美元，只能佔票房榜第4位，還不如已上映近4星期的《重案夢幻重組再重組》，後者在美國累收超過1.65億美元。據美媒報道，《Horizon》成本約1億美元，奇雲自資3800萬美元，另外有兩名神秘投資者，其餘資金包括今年5月在康城影展售出美國以外地區的版權。據悉近六成入場看《Horizon》的觀衆是男性，超過75%是白人。第3集今年5月開鏡，第4集仍在籌備中，但首集出師不利，未知會否影響其餘3片的安排。

相關字詞﹕美國開畫票房 無聲絕境外傳：首襲日 奇雲高士拿 玩轉腦朋友2

上 / 下一篇新聞