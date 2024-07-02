【娛樂場】《金庸武俠世界：鐵血丹心》 新視角重現《射鵰英雄傳》

此沙包上恩主角不二之選

過往有很多演員扮演經典角色郭靖和黃蓉，今次由此沙與包上恩飾演，有讚此沙演郭靖有種天然呆萌傻愣的感覺，至於包上恩演的黃蓉也很可愛。另一對楊康與穆念慈由王弘毅與黃羿飾演。

楊磊執導《鐵血丹心》，透露《射鵰英雄傳》過往有很多電視劇與電影版本，他沒有看過，只看過原著小說，想拍出1990年代初武俠片大師胡金銓和徐克武俠電影的感覺。楊磊談到選角，表示此沙演郭靖沒有偶像包袱，包上恩演黃蓉也是不二之選。「康慈配」是最早定演員人選，找王弘毅演楊康，因被他的書生傲氣吸引。楊磊大爆編劇是「康慈配」的粉絲，認為楊康是一代梟雄，所以一直給楊康與穆念慈加內心獨白，還有很多原創情節。

《鐵血丹心》講述郭靖與母親流亡大漠，背負家族仇恨，不得不踏入江湖險境。歷程中郭靖遇到「江南七怪」，為了兌現先前承諾，他們傳授郭靖武功。郭靖和楊康（王弘毅飾）分別在江南七怪和丘處機的指導下，成長為武林人物。郭靖南下江湖遇嬌俏可愛少女黃蓉（包上恩飾），在黃協助下，郭靖逐步成為一代大俠。楊康命運截然不同，深陷富貴權勢，把金人作父，多次加害正義之士郭靖和黃蓉等，還協助金人奪取《武穆遺書》，同時與穆念慈（黃羿飾）相愛，最後悲劇收場。

省略支線 節奏明快

劇中武林俠士形象性格鮮明，周一圍飾黃藥師、高偉光飾歐陽鋒、何潤東飾段智興，明道飾洪七公。降龍十八掌、九陰真經、蛤蟆功等原著描述的武功重現熒幕，讓觀眾看得更投入。內地網上對《鐵血丹心》有不俗評價，有網民讚導演楊磊對武功境界的處理特別細緻，特別是郭靖學武的變化，也有人讚導演揀重要的場面拍攝，有些故事細節以回憶片段交代，節奏變明快不會拖慢故事。