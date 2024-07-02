明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《金庸武俠世界：鐵血丹心》 新視角重現《射鵰英雄傳》

【明報專訊】內地劇《金庸武俠世界：鐵血丹心》改編自金庸經典作品《射鵰英雄傳》，分5個單元，包括《東邪西毒》、《南帝北丐》、《華山論劍》、《九陰真經》、《鐵血丹心》，由5名導演徐兵、鄧科、曹盾、蔡岳勳與楊磊執導。故事以《東邪西毒》和《南帝北丐》兩部人物篇為開場，通過4名武林傳奇人物逐步引入江湖版圖，之後《華山論劍》英雄集結，以《九陰真經》為過渡，《鐵血丹心》描述武林俠士郭靖和黃蓉的成長歷程。騰訊視頻6月中首播，香港在myTV SUPER上架。主要演員包括此沙、包上恩、王弘毅、黃羿、明道、周一圍、高偉光、陳都靈、羅秋韻和何潤東等。

此沙包上恩主角不二之選

過往有很多演員扮演經典角色郭靖和黃蓉，今次由此沙與包上恩飾演，有讚此沙演郭靖有種天然呆萌傻愣的感覺，至於包上恩演的黃蓉也很可愛。另一對楊康與穆念慈由王弘毅與黃羿飾演。

楊磊執導《鐵血丹心》，透露《射鵰英雄傳》過往有很多電視劇與電影版本，他沒有看過，只看過原著小說，想拍出1990年代初武俠片大師胡金銓和徐克武俠電影的感覺。楊磊談到選角，表示此沙演郭靖沒有偶像包袱，包上恩演黃蓉也是不二之選。「康慈配」是最早定演員人選，找王弘毅演楊康，因被他的書生傲氣吸引。楊磊大爆編劇是「康慈配」的粉絲，認為楊康是一代梟雄，所以一直給楊康與穆念慈加內心獨白，還有很多原創情節。

《鐵血丹心》講述郭靖與母親流亡大漠，背負家族仇恨，不得不踏入江湖險境。歷程中郭靖遇到「江南七怪」，為了兌現先前承諾，他們傳授郭靖武功。郭靖和楊康（王弘毅飾）分別在江南七怪和丘處機的指導下，成長為武林人物。郭靖南下江湖遇嬌俏可愛少女黃蓉（包上恩飾），在黃協助下，郭靖逐步成為一代大俠。楊康命運截然不同，深陷富貴權勢，把金人作父，多次加害正義之士郭靖和黃蓉等，還協助金人奪取《武穆遺書》，同時與穆念慈（黃羿飾）相愛，最後悲劇收場。

省略支線 節奏明快

劇中武林俠士形象性格鮮明，周一圍飾黃藥師、高偉光飾歐陽鋒、何潤東飾段智興，明道飾洪七公。降龍十八掌、九陰真經、蛤蟆功等原著描述的武功重現熒幕，讓觀眾看得更投入。內地網上對《鐵血丹心》有不俗評價，有網民讚導演楊磊對武功境界的處理特別細緻，特別是郭靖學武的變化，也有人讚導演揀重要的場面拍攝，有些故事細節以回憶片段交代，節奏變明快不會拖慢故事。

上 / 下一篇新聞