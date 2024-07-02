無懼「忘本論」惹誤會 樂易玲否認「雪藏」炎明熹

記者：林蘊兒

樂易玲在兩子、羅天宇和鄭衍峰陪同乘坐七人車抵達，其他嘉賓陸續到賀，包括佘詩曼、吳卓羲、陳山聰、胡定欣、譚俊彥，姚子羚、高海寧、蔡思貝、羅子溢、朱晨麗、何雁詩、鄭俊弘、梁超怡、莊思明、楊明、張曦雯、林盛斌、張彥博、譚嘉儀、何沛珈和謝東閔等。林夏薇與堂哥林峯一齊到場。

樂小姐表示生日派對以自助餐形式招待，大家一齊唱歌傾偈飲酒輕鬆玩一晚，生日願望身體健康。鍾柔美與詹天文，以及多名《聲夢》歌手到賀，近期盛傳因約滿離巢而遭無綫「雪藏」的炎明熹（Gigi）沒有蹤影。問有否邀請Gigi出席前晚派對？樂小姐解釋請客名單交予同事處理，不是她負責，誰有空都可以到來。

生日不欲談公事

重提她日前在活動上提及做人「不要忘本」，被指有弦外之音，令人聯想跟Gigi有關？樂小姐說：「我經常都會講這句話，不是第一次講，所以不怕被人誤會。例如在訓練班堂上必教藝人的一課，就是怎樣做一個有品德的演員，所以TVB藝人無論在哪裏，都被外界讚乖、勤力和演技好」。談到Gigi承認正在傾續約問題，她說：「仲有排，可以慢慢傾。你們都問了她的意向啦。如果公司有『雪藏』佢，就不會幫她接工作，不會為她宣傳新歌，全部都是流言蜚語」。再追問有指Gigi原本有份演出昨日的馬場騷，最後被飛，樂小姐表示生日不欲談太多工作事，然後笑笑口轉身入場。

鍾柔美（Yumi）本月中聯同詹天文和姚焯菲舉行演唱會，正等待姚焯菲從外地回港一齊正式排練。問到會否想Gigi來捧場？Yumi說：「見到她當然會好開心，佢最近在馬鞍山出席活動，其實離我家好近，感覺大家似心連心，連在一起。」Yumi認為Gigi本身很忙，能否捧場要視乎對方有沒有時間，不想阻礙她，一切順其自然。

朱千雪產後首現身

前港姐朱千雪自5月在社交網公布一索得男後，前晚產後首度見人，由丈夫陪同出席。她尚未收身，一講愛兒一臉幸福，上月28日剛度過36歲生日，朱千雪甜笑稱今年第一年跟兒子過生日，加上父母從加拿大回港，難得一家人齊集為她慶生，非常開心。剛坐完月的朱千雪透露身體復元得不錯，「因為順產，現時狀况OK，又有家人、先生和陪月幫手，所以康復得比我想像中快。產後第二三周已經感覺跟以前差不多，坐完月第一日已即刻出街。暫時主要休息和照顧兒子，9月才正式復工，屆時會拍廣告」。

餵哺母乳的朱千雪稱過程不算太辛苦，但發現初為人母原來大有學問，「當BB喊或者扭計時，我搞不清楚是什麼原因，應不應該即刻抱起他呢？自問是新手媽媽，好彩有媽咪、奶奶和陪月幫手湊BB，才沒有那麼大壓力，真是覺得自己好幸福。小朋友改名的事，中英文名都交家人決定。我和老公都沒有這方面情趣和創意，未有為他改乳名或暱稱，平日都是叫BB『阿仔』，或者等網民幫手改」。她透露「阿仔」出世近個半月，現時體重約10磅，非常吸收，樣子較似爸爸。

蔡思貝力挽內地網民心

蔡思貝稱最近沒有接新劇，主力拍廣告和出席活動，開心有新美容廣告推出，獲安排飛去馬來西亞與新加坡宣傳，可以乘機跟當地粉絲見面。她透露想去北京，未選港姐前曾考慮報讀演藝學院，一直想再讀書，計劃進修短期演藝課程和學普通話。之前有報道指內地網民對蔡思貝反感，稱反對無綫找她拍劇，還說要罷睇。蔡思貝稱現時網民對她評價已變得正面很多，令她很開心，「盼大家慢慢接受我，不排除回內地接工作」。

何雁詩慈善騷籌款目標100萬

何雁詩將於7月7日為「天使綜合症」患者舉行慈善演唱會，表示已籌備得如火如荼，得知門票只賣剩一個位，開心外界反應比預期中好，感謝各界支持，籌款目標暫定100萬，希望陸續籌得更多。她和兒子Asher及其他患者家庭參與拍攝短片，「兒子不知什麼是鏡頭，表現很自然，與平日一樣。屆時不打算讓他上台演出，怕佢嚇親，只會帶他參觀綵排和見一些朋友」。