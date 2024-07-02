89歲方太患尿道炎致敗血症 愛女轟私院處理有問題

阿寶詳述從媽媽入院事件得到領悟，稱母親患尿道炎，服食一星期抗生素後未見好轉，出現全身無力，以及嘔吐情况，急送醫院睇門診後驗出發高燒，需入住私家病房，但該醫院沒有私家病房，只能寫轉介信，讓家屬自行找醫院或幫忙召救護車送公立醫院，阿寶說：「那一刻我是有點崩潰，差點以為自己是在瀏覽旅遊網站預訂酒店！一個人重病，醫院居然不是以醫治為前提？我再聯繫方太的醫生，醫生問我：沙田仁安你去不去？我記得我跟醫生說：有房就去，能治我媽媽就好。」

方太確診敗血症，原因是尿道炎的細菌對抗生素有抗藥性，細菌進了血液，就是所謂敗血症，需要注射至少兩周抗生素，其間又染上肺炎，咳嗽得非常厲害，幸好治療20日後，終於出院，醫生讚方太復元得快。阿寶說：「我事後跟家人和朋友說，當機立斷去了醫院，我這輩子，也許只做對了這件事。」

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