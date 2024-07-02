獲王家衛賞識為《繁花》獻聲 曾比特周子涵感榮幸

Kerryta稱可能碰巧假期，錄音後要等足一日才有消息，難忘當日時間十分漫長及煎熬，能被王家衛導演認可感到很大榮幸。她表示曾嘗試學習小鳳姐聲線唱一次拿感覺，正式錄音時沒有模仿小鳳姐風格，認為應該要有自己感覺，「唱小鳳姐的歌確實很大壓力，覺得自己表現尚算OK」。二人表示還有機會和王家衛導演見面，有趁機自我介紹話想演戲，Mike說：「他只講了4個字，有機會嘅。」Kerryta被王家衛指似日本妹，希望能令對方留下深刻印象。

Mike表示有留意傳被無綫「雪藏」的炎明熹（Gigi）日前出席活動報道，有跟對方聯絡安慰，「其實也稱不上安慰，只是留言給她，她亦有回覆」。問是否留言邀對方過檔自己公司？他笑道：「這要問她本人意願，我只是問她有什麼可以幫到手，畢竟她年紀比較小，怕她會不開心或混亂，希望可以為她排解困憂，她有覆我say thank you，相信有些事情外界比我更加清楚，我亦不好意思咁八卦。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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