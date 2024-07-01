【開箱】《命運戰書》 謝茜嘉艾芭扮蘭保報父仇

特種部隊獨闖龍潭

《命運戰書》是印尼女導演Mouly Surya首次執導英語電影，故事源自短篇小說，講述謝茜嘉艾芭飾演特種部隊成員帕克在敘利亞執行反恐任務期間，收到父親哈利在家鄉史旺郡創世鎮石礦場倒塌中身亡的噩耗，於是重返她的成長地，調查意外起因，認定事件跟小鎮權貴西結史旺參議員（安東尼荷爾飾）及其兒子：任職警員的傑西（馬克韋伯飾）和販賣軍火的艾維斯（積韋利飾）有關。

帕克與傑西曾有一段舊情，後者試圖以哈利自殺為由草率結案，直至她在礦洞發現爆炸品痕迹，加上目睹艾維斯跟駐守鎮上美軍有不尋常交易，揭發兩者走私軍火，然後轉售恐怖分子謀取暴利，他們利用哈利礦洞偷運槍械，以為神不知鬼不覺？東窗事發只好殺人滅口。帕克還原事件真相後，決定展開復仇大計，不惜獨闖龍潭，先要史旺父子血債血償，壓軸來個礦場大戰，單挑一眾恐怖分子，最後面對舊愛傑西，結局注定情義兩難全。

復仇女神以暴易暴

按照Netflix劇情分類，《命運戰書》屬於冒險動作片，可是名不副實，雖然謝茜嘉艾芭努力扮演女版《第一滴血》蘭保角色，兩者同樣講述軍人為了伸張正義，不惜以寡敵眾，甚至以暴易暴，誓把危害國家安全的敗類消滅。問題是前者的動作場面寥寥可數，全片長約106分鐘，開場一幕敘利亞反恐戰事，或許礙於成本所限，未能實地取景，倒也情有可原，然而三兩分鐘便反恐成功，謝茜嘉還未熱身已消滅所有敵人，實在兒戲得過分。

為了配合荷李活的主流文化，導演和編劇竭盡所能令謝茜嘉艾芭必須單人匹馬對付一眾反派，其他男性角色只准袖手旁觀，或者說句「抱歉要你單獨面對」便敷衍了事，任由她在礦場自生自滅，實在匪夷所思。所謂壓軸大戰亦粗製濫造，面對謝茜嘉扮演特種部隊，參議員父子毫無還手之力，觀眾尚可理解，可是一班恐怖分子同樣庸碌無能，任由謝茜嘉宰割，試問怎能服眾。

題材廣泛點到即止

除了動作場面乏善可陳，《命運戰書》劇情同樣蒼白，雖然涉獵主題甚多，由美國槍械管制、選舉制度、恐怖襲擊及毒品交易等包羅萬有，可惜貪字得個貧，內容全屬蜻蜓點水，輕輕觸及卻搔不到癢處，令觀眾看不過癮，網上評分自然低得可憐。相比之下，美國總統首場大選辯論的娛樂性與話題度，都要比此片高出幾籌。