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娛樂

EXO成員輪流襲港 D.O自爆最愛《少林足球》

D.O來港狂嘗美食 自爆吃得太滋味 被偷拍照片也不知

【明報專訊】韓國男團EXO成員輪流來港，繼燦烈、伯賢之後，前晚輪到D.O（都暻秀）在亞洲國際博覽館舉行「Doh Kyung Soo Asia Fan Concert Bloom in Hong Kong」粉絲見面會，一出場即高呼「香港，好久不見」。見面會主題是「花」，他自稱中學畢業首次收花，並按照傳統吃炸醬麵，反問港迷中學畢業要吃什麼？得悉沒有指定食品後，笑說「喜歡吃什麼就吃什麼更好」。

貪吃的D.O不時以美食作話題，坦言每日最幸福的瞬間就是食飯，其次是「躺平」什麼也不做。今次舉行亞洲巡迴見面會，趁機品嘗各地美食，實在高興。日前抵港已吃過避風塘炒蟹、鴨湯、炒蜆及蒸魚等，大讚好味，就連工作人員偷拍他的吃相也不知。

D.O又說晚餐後逛夜巿，買了雪條、生果及凍飲，全程沒戴帽子和口罩，難得輕鬆自在。擅長下廚並考獲韓國料理廚師執照的D.O，可會為粉絲獻技？他想到炮製蒜蓉炒飯，「我在服役期間，曾為180軍人下廚，但現場有數千粉絲，可能我會疲累至死」。

被問到多次訪港，廣東話可有進步？D.O坦承只懂打招呼，又說最愛港產片《少林足球》，即時念出對白「少林功夫好嘢」。主持人即場教他講廣東話，同樣跟飲食有關，他即學即說「凍檸茶少冰少甜」及「你係我杯茶」，場面搞笑。

談到未來工作大計，D.O表示新劇《雕塑都市》將於秋天開鏡，首次挑戰反派角色。有粉絲要求他騷肌，卻遭拒絕，唯有清唱多首歌曲補數，包括EXO的《咆哮》、《真劍勝負》插曲《Bite》、與李泳知合唱新歌《Small Girl》、太陽的《Eye, Lips, Nose》及Zico的《SPOT!》等。最後唱出新碟《Blossom》歌曲，並承諾盡快再來港開騷。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳

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