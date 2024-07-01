【娛樂場】《無人之境》 周家怡指故事唔易寫 嫌10集短

小品劇歸類「懸疑偵探」

阿巫的老婆阿凌（周家怡飾）首集就賣樓問題，夫妻產生矛盾，阿凌想以返澳洲生活為目的，但阿巫的目標是轉換居住環境，搬近做地產經紀的好友大頭（黎萬宏飾）附近，大頭亦成為阿巫與阿凌的「磨心」。每集有不同故事，陽光感的健身教練Buzz（陳安立飾）因小學被欺凌的陰影；屋苑業主立案法團主席葉生的孤獨；幼稚園老師Summer（王家晴飾）被家人同事過分關心，一句「為你好」的壓力；還有大學教援丘生（周偉強飾）與太太（吳鳳鳴飾）素來是屋苑的模範夫妻，有不為人知一面。上周五「丘家的秘密」播映後令不少網民睇到咬牙切齒，丘教授因工作不如意，酒後對太太與兒子動手。阿巫以無人機拍下他的罪證，暱名向丘生警告，令事件變得一發不可收拾。編劇的心思，在結尾時透過丘教授一段「虎毒不食子」演講，將首5集出現不同的人物性格，包括猜疑、權慾、憤怒、虛榮及癡愚等給觀眾「重溫」帶來反思。

周家怡回覆《明報》說，也有看討論區網民意見，睇到有人讚好看，覺得開心，但只有10集較短，想更多觀眾留意此劇，她說：「劇中每個演員都好畀心機，亦演得好好，這故事一啲都唔容易寫，導演跟編劇有很多睇法，有很多嘢input畀演員。加上攝影與燈光，幕後團隊的配合，我好享受整部劇拍攝。希望覺得《無人之境》好睇的觀眾都介紹給朋友睇。」

結局周揭5個人秘密

劇情預告：第6集「Jan的秘密」，羅老太（林小湛飾）病危，要求外傭Jan（Siti Fatimah飾）將已斷絕關係的女兒（黃宇詩飾）和兒子（駱振偉飾）帶來病牀邊，Jan甚不情願。同時，Jan的老父在家鄉離世，Jan答應回鄉奔喪，卻又眼見羅老太病情每况愈下，她得選擇要留港或是回鄉。

第7集「暉仔的秘密」，暉仔（黃靖濤飾）以助教身分帶領校隊出戰學界比賽，遇上昔日死對頭，往日回憶襲來，教他無從面對。球隊隊長阿朗失蹤，令球賽更添變數，暉仔求助阿凌，懇切期望阿朗不會重蹈自己覆轍。

第8集「阿冰的秘密」，阿冰（李炘頤飾）跟好友合資開辦舞蹈工作室，開業時，收到大量惡意電郵，學生紛紛退學，更被爆出一段埋藏已久的秘密，阿冰更有個連好友阿凌也從未聽說的身分。

第9集「阿凌的秘密」，阿凌為應對母親，答應跟阿巫見面。兩人終需要面對對方，阿巫極力挽回阿凌，卻沒想到阿凌竟爆出一個隱瞞了自己多年的謊言，始發現兩人婚姻的裂縫早已埋藏伏線。

第10集「阿巫的秘密」，阿巫面對賣樓猶豫不決，最後一次出動無人機，與阿凌隔空對話，距離雖遠，卻能坦露自己的內心。數個月來，阿巫透過無人機看似更了解各街坊，卻發覺最不了解的是自己和阿凌。

《無人之境》

ViuTV周一至五（晚上9時30分）