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娛樂

談樂易玲忘本論 吳家樂為炎明熹抱不平怒斥TVB

【明報專訊】炎明熹（Gigi）傳拒續約被TVB雪藏，前日出席活動時承認未傾好續約，稱會感恩不忘初心，希望與公司保持良好關係。日前無綫高層樂易玲提到做人不要忘本，要相親相愛，似有暗示。

Gigi值得擁有更好續約條件

日前梁思浩和吳家樂在網上節目《娛樂好好玩》提及Gigi續約傳聞，吳家樂力撐Gigi在合約期間履行責任，沒有違反合約精神，合約結束人望高處，外界也不知道公司給Gigi的條件，或將來發展機會，這些問題要提早傾，不會拖到埋尾才傾唔成，這是幕後工作人員的責任，吳家樂說：「呢間公司，呢個傾唔掂，就輪到何麗全、珍姐（曾勵珍）又傾傾，打完一個圈返嚟，咪又係嗰個條件。如果你嘅條件係符合佢要求，好老實講，一個妹妹仔，佢都去到呢個位嘅時候，梗係希望再遠啲啦，同玩遊戲一樣，唔係獎金就係獎品，你其中一樣多啲，佢咪會留低囉，同埋可能人哋出面嘅Offer都好多呢，機會大好多呢，我覺得唔係忘唔忘本！」梁思浩認同Gigi值得擁有更好的續約條件。

吳家樂亦提到其他電視台過檔TVB的藝人，以森美為例，他跟小儀之前幫有線電視做節目，沒「過冷河」便加入TVB，當時沒有人責怪森美忘本。他又稱公司以市道唔好要同事共渡時艱，但又有多少藝人，沒有人傾續約下黯然離開轉行揸的士，「有沒有人講，你哋都唔係忘本嘅人喎，TVB繼續養你啦！」

娛樂組

相關字詞﹕續約 吳家樂 炎明熹（Gigi）

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