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娛樂

呂珮琳笑劉沛蘅易被呃啱演情婦 梁釗峰雲浩影被兄妹鬧交戲考起

【明報專訊】商台DJ呂珮琳（Elsie）自編自演舞台劇《遺憾收藏館》將於9月公演，邀來劉沛蘅（Hillary）飾演情婦，梁釗峰及雲浩影（Cloud）飾演兄妹，曾是演員的Elsie表示今次是自薦去做；Hillary自認佔有慾強，現實中絕不會做情婦；釗峰及平時陰聲細氣的Cloud預告劇中會大演激烈鬧交戲。

Elsie指《遺憾收藏館》源自90集同名廣播劇，今次邀圈中好友演出，特別度身訂做一個新劇本。為何選擇親自演出？她說：「因為我加入商台前都是演員，抱住這血液入去做，所以一有機會就會自薦。」她表示邀釗峰演哥哥角色，因對方的專輯也是以遺憾做主題，相信他有這個概念，合作會有火花。Cloud演妹妹角色，是看中她獨特氣質。至於找Hillary演情婦，是她在《膠戰》的拍檔黃正宜推薦，「我當時話黐線，Hillary個樣咁可愛，無可能會做別人情婦，但劇本講述這個情婦純為愛情，Hillary有水汪汪眼睛，個樣好純，好似會畀人呃咁，之後都覺得好適合」。

Hillary自認理性戀愛腦

Hillary稱角色性格是可以為愛去做任何事，這方面跟自己有點似，都會為愛付出一切，可以將底線降到好低，即是比較戀愛腦，「現實生活中，以前拍拖都是這樣，不同的地方是即使多喜歡一個人，也不會做情婦，因為我的佔有慾强，需要對方只有我一個，雙子座好極端，既是戀愛腦，但也很理性」。她表示鍾意演戲，加上首次演舞台劇，有機會演這類角色是挑戰，「我都想去理解這角色為什麼會這樣做，想試試自己可否演得好」。

釗峰火爆性格變佛系

釗峰表示演的角色較沉重，很疼惜妹妹，「我是獨生子，一直好想有兄弟姊妹，劇中Cloud演我妹妹，她給我的感覺是很需要人照顧，所以我好自然就會照顧她，覺得她演妹妹很不錯。我的角色有很多抑壓，有些火爆，可能一下子就點着，對我而言是很大挑戰。我近年較佛系，原本C Allstar中我是比較火爆，但隨着時間洗禮，就變成現在這樣」。

Cloud難拿揑親情戲

Cloud稱釗峰很有義氣，讓她感受到大哥哥的感覺，能與對方飾演兄妹是緣分，「我平時說話不流暢，但有信心應付對白」。她稱角色不太會表達內心世界，本身性格則較衝動，見到不恰當的事都會出聲，跟角色有點反差，不過感到最難演是兄妹鬧交戲，「兄妹間的鬧交是難捉摸的，因為我以往演的戲，就算拍MV，都是愛情較多，愛情可以去得盡，但親情就要看如何拿揑」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕雲浩影（Cloud） 梁釗峰 劉沛蘅（Hillary） 呂珮琳（Elsie） 遺憾收藏館

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