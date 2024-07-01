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娛樂

高海寧自爆探患癌童 眼淺匿埋喊

【明報專訊】高海寧（高Ling）忙於幕前工作，間中會抽空帶領她成立的義工隊「Team Samm」行善回饋社會。昨日她聯同慈善團體參與「童心創未來2024」活動，聯同近60名家長及兒童到主題公園遊玩，度過愉快一日。

高Ling參加不同慈善活動都留下難忘回憶，較深刻一次是探訪患癌病兒童，令她忍不住落淚，「探訪前做了準備，先調整好自己情緒，因為怕弄哭小朋友，怎知見到他們表現得很樂觀，反而是我控制不到，躲在一旁喊。另外，又曾去探訪長者，發覺他們真的很需要人陪伴，令我想起湊大我的婆婆」。她冀望借自己小小力量影響更多人參與做義工，幫助更多有需要人士。

一眼看出有否發展機會

近年成功打入內地市場，早前又參與真人騷《無限超越班》第二季，高Ling表示渴望拍旅遊節目，可當放假去旅行，「對上一次是參加容祖兒的節目，幫爸媽影婚紗相留念，過程幾開心」。問何時輪到自己影婚紗相？高Ling表示不抗拒接受新戀情，可惜近期工作太忙沒時間，「我信緣分，有時第一眼見到對方，就知道是做朋友還是有發展機會，慶幸家人亦沒有催我結婚」。她表示已接到通知，稍後將會拍《新聞女王2》和電影版，開心可以繼續參與。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕新聞女王2 高海寧（高Ling）

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