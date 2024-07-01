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娛樂

除衫騷肌自認肥仔 Tyson Yoshi明年7月舉行海外婚禮

Tyson Yoshi明年7月飛外地結婚 籌備婚禮煩瑣每日逃避

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）、Lolly Talk、RubberBand及周殷廷等前晚在愉景灣為「The Nextwave 沙灘音樂節」表演掀高潮，Tyson Yosh難敵酷熱天氣除去上衣騷肌。性感亮相的Lolly Talk因成員黃詠霖（阿蛋）腳傷未癒，只有7人上陣。

Tyson Yoshi壓軸表演，一口氣唱了十多首歌，其間有觀眾拋bra及電話上台，又在台下不繼大嗌「除衫」，Tyson Yoshi熱到爆粗，「我無諗住除衣，但真係好熱，除衫咁多次，今次係最肥仔一次！」

Tyson Yoshi完騷後受訪，被問到是否快做人夫開心到「幸福肥」？他說：「每次除衫都計過體脂，目前未到最完美時候，但太熱都要除，唔幸福呀！籌備婚禮事好煩，女友都有問我有什麼要求，但我每日都逃避。」他透露已找了風水師擇日，決定明年7月舉行海外婚禮，詳情稍後再公布，他說：「林家謙話不幫我彈歌，那就播歌吧！張敬軒要做大妗姐也可以。」對於許賢爆他與吳家忻鬧交不和，他聞言即一言不發，轉身離開。

Lolly Talk預告下月齊人

Lolly Talk因成員阿蛋受傷缺席，仍未齊人，她們透露阿蛋快康復，於下月中兩周年活動歸隊。眾人均穿上性感舞衣又唱又跳，她們稱不用刻意減肥，不過陳紀澄（Tania）表示天氣太熱想暈，早前經理人帶她打止暈針。雖然表演期間突然下雨，她們反而覺得涼爽，因綵排時熱到可以煎蛋。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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