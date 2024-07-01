七一授勳 劉德華獲頒銀紫荊星章 胡楓得銅紫荊開心又慚愧

劉熱心公益 第四度受勳

劉德華從事演藝事業逾40年，獲表揚熱心公益，支持殘疾人士體育發展，並創立慈善基金支援弱勢社群，貢獻甚豐。92歲的胡楓（修哥）獲讚揚不論在業界和社會都備受尊敬及愛戴，又致力促進社會對長者的關懷，貢獻良多。修哥回覆《明報》稱，獲銅紫荊星章的榮譽感開心但又慚愧，無論是否獲得讚揚，也會繼續做好自己的工作。

現年62歲的劉德華在娛樂界享譽盛名，被譽為香港樂壇「四大天王」之一，曾參演超過170部電影，屢獲殊榮，更於2024年當選中國電影家協會副主席。

劉德華於2004年曾獲頒榮譽勳章、2008年獲委任太平紳士，2016年獲頒授銅紫荊星章，今次獲頒授銀紫荊星章。過往曾獲紫荊星章的藝人有成龍、周潤發、汪明荃及黎明等。

胡：繼續關心老友記

胡楓過去70年曾參演數以百計的電影及電視劇，演繹不少深入民心的角色，是本港最受歡迎演員之一，不論在業界和社會都備受尊敬及愛戴。他又致力促進社會對長者的關懷，貢獻良多，獲頒授銅紫荊星章。胡楓演藝路上永不言休，他是紅館舉行個人演唱會年紀最大的紀錄保持者，今年5月，以92歲高齡在澳門舉行演唱會，打破最年長舉行演唱會的亞洲紀錄。胡楓說：「獲這高榮譽，好開心但又慚愧，好多人對香港都有貢獻，我有機會獲銅紫荊星章是幸運。」獲表揚在社會備受尊敬及愛戴，他笑說：「我都唔知點解受愛戴，可能因為我唔講人是非、唔鬧人、無架子又勤力工作，所以獲得大家認同。（以後是否會做更多社會公益工作？）是否授勳我都會繼續做好自己的工作，我都係長者，當然要關心其他老友記。」胡楓稱家人知道他獲此榮譽，也戥他開心。

龍貫天同獲銅紫荊星章

同獲頒授銅紫荊星章還有著名粵劇演員龍貫天，現為香港八和會館主席，致力推動粵劇藝術承傳，培育青年粵劇演員，傾囊相授其粵劇表演技巧、傳統知識和舞台經驗，對本港粵劇界貢獻良多。

娛樂組