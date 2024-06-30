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娛樂

【娛樂場】《海關戰線》 謝霆鋒渴望延續陳木勝拼勁

【明報專訊】邱禮濤執導，謝霆鋒、張學友、林嘉欣、劉雅瑟及吳鎮宇主演電影《海關戰線》即將上映。霆鋒除演出外，更首次正式擔任動作指導；張學友闊別銀幕8年，再次回歸香港電影，片中與霆鋒正面交鋒。學友22年前主演的《男人四十》，亦是林嘉欣奪金像獎最佳新演員及最佳女配角的首部電影，張學友曾說：「林嘉欣和霆鋒都是我看着長大的。」

編劇李敏選海關做主線

《海關戰線》以海關部門為題材，編劇李敏表示接到公司要求，選一個制服部隊開拍一部大卡士動作片。她認為紀律部隊差不多全部拍過，海關則較少做主線，加上海關涉獵層面廣，對市民影響大，於是提議以海關為電影主線，既有新鮮感，又有戲劇性。海關職權範圍廣泛，不單是出入境、旅遊報關，還有捉翻版、私煙及水貨，甚至緝毒、偵查洗黑錢活動等；一個部門需同時向保安局、商務及經濟發展局、財經事務及庫務局三方負責，國際事務及民生日常都要兼顧。海關同時是編制嚴密的紀律部隊，有配槍、海關犬，以及體能要求等，除日常巡查工作，更要時刻準備執行打擊罪案的特別行動。

霆鋒劉雅瑟追查軍火走私案

故事序幕一艘無任何登記的貨輪因暴風雨失控，漂流進入香港海面，海關人員登船搜查，發現船上藏有大量黑市軍火，船員已全部中槍身亡。港口及海域科助理監督周正禮（謝霆鋒飾），跟上司高級監督張允南（張學友飾）情同師徒，張允南頂住高層壓力。直屬上司助理關長郭子強（吳鎮宇飾）及作風強悍的情報及調查科助理關長邵雅瑩（林嘉欣飾），推薦周正禮參與國際刑警組織的聯合行動，偵查這宗龐大軍火走私案。周正禮聯同泰國情報員Ying（劉雅瑟飾）深入軍火交易的活躍地域，追查幕後黑手。此時，海關內部傳來噩耗，周正禮堅持查明真相，一場戰爭浩劫即將爆發。

學友角色患高功能躁鬱症

周正禮對人對事有潔癖，很有原則，跟女友分手，與同事格格不入，在行動中獨斷獨行鬧出事故，他目睹前女友殉職及同事遇襲大受打擊，萌生放棄念頭，幸獲張允南提點委以重任，在歷練中成長，學懂與戰友團結，追尋真相。張允南是同事眼中好好先生，情商甚高，能應付繁重工作，又能排解人際糾紛，但暗裏有「高功能躁鬱症」，導致做出錯誤判斷。張允南與同期考入海關的邵雅瑩互生情愫，雖對方職位比自己高，但仍真心佩服，守在對方身邊支援。

香港海關全力配合

劇組獲香港海關全力配合，不但解決不少拍攝上的難題，更提升電影質感，為多個大場面增添強勁氣勢及說服力。海關更借出昂船洲海關基地、北角海關總部，以及不少海關船隻，令整部電影充滿真實感。謝霆鋒一直期盼港式動作片重現輝煌盛世，且希望能努力承傳，渴望延續已故導演陳木勝對港片的拼勁。霆鋒拍《海關戰線》時，分分秒秒爭取時間，跟導演及劇組人員開會準備，在動作設計方面下了不少工夫。

《海關戰線》7月5日香港上映

相關字詞﹕劉雅瑟 林嘉欣 張學友 謝霆鋒 海關戰線

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