沙灘音樂節 ROVER雨中獻唱 張蔓姿著比堅尼騷身材

ROVER表示雖首次在沙灘表演且打頭陣，但不緊張，成員王希晉（希晉）表示雨中表演不影響發揮，還覺得幾有型，另一成員雷濠權（Jason）說：「我有個綽號叫『天氣之子』，有幾次戶外表演和拍外景，不是落雨就是打風。」他們表示穿得太多上台，卓金樂（Kim）說：「我咁瘦不想露肉，都有想過練大隻啲，但先要練好低音結他和唱歌。」陳鎮亨（亨仔）稱經常叫Kim健身都不獲理會，反而希晉每日練掌上壓，十分努力。希晉說：「都想大隻啲有6嚿腹肌。」

P1X3L操肌等開騷

P1X3L表示已操定肌肉，但今次沒考慮騷肌，歐鎮灝（George）笑說：「稍後我們會出新碟，雖然騷肌好時興，不過暫時想密實，希望留驚喜，下次開演唱會才騷。」吳啟洋（Phoebus）指兩隊友下月拍劇，自己會專注練歌，望年底或明年再開騷。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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