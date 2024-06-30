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娛樂

汪明荃最愛老公扮唐僧唱《Only You》 李思捷提議加羅家英組「荃家福祿壽」

【明報專訊】王祖藍、李思捷、阮兆祥主持兼擔任導師的無綫綜藝節目《福祿壽訓練學院》今晚終極對決，昨日3名導師、10強參賽者及壓軸嘉賓汪明荃（阿姐）在電視城綵排及拜神。

阿姐演佘太君挑戰高難度

王祖藍找到品牌贊助一部汽車做冠軍禮物，阿姐見到也心動，誤以為是節目抽獎禮物，笑言想再抽中汽車，獎品不嫌多。福祿壽將會頒發榮譽大獎給阿姐，大讚阿姐夠專業，肯配合節目一齊扮嘢。阿姐相隔10多年再跟福祿壽做節目，形容是《荃加福祿壽》重聚，好開心，期望有機會再合作拍節目或開騷。李思捷提議如邀請到阿姐老公羅家英（家英哥）一齊，就真正是「荃家福祿壽」組合，更取笑家英哥扮嘢應該最快，因他戴假髮最方便。

問到最鍾意家英哥哪個扮嘢造型？阿姐甜笑說：「他演過好多角色，好玩又得意，形象百變，如電影中扮演唐僧唱《Only You》好搞笑。」哪個造型最靚仔？阿姐沒說明，阮兆祥指家英哥演粵劇及劇場版《蝴蝶夫人》都好靚仔，阿姐聞言說：「家英哥在《蝴蝶夫人》穿的西裝是我揀的。」阿姐正排練8月公演的粵劇《忠烈楊門》，以往多次演穆桂英，今次演佘太君，自覺升呢，加上首次唱平喉和化老妝，視為好大難度挑戰。至於節目《福祿壽訓練學院》參賽者中，阿姐留意到扮王菲的關嘉敏，大讚扮得神似。

王祖藍日前被發現駕駛車牌「HANDELA」座駕在大埔出沒，被市民一眼認出。他說：「其實車牌是太太幾年前送給我的生日禮物，是擔心太張揚，收藏幾年才用，結果都被發現。」

關嘉敏決賽扮男藝人跳舞

關嘉敏獲阿姐讚賞感受寵若驚，承認扮完王菲後收到不少觀眾和粉絲好評，信心大增，「我將扮王菲的自拍相傳給父母看，他們竟然沒反應，原來完全認不出是自己個女。決賽會施展必殺技，所扮演角色是男藝人，最大難度是跳舞，保證大家認不出我」。葉泓聲表示為勝出刻意擦鞋，預告會扮演福祿壽其中一人，以博取加分。他自爆多年前曾為福祿壽伴舞，要跪地跳舞跳足3分多鐘，因要遷就王祖藍身高。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕荃家福祿壽 羅家英 汪明荃（阿姐） 福祿壽訓練學院 阮兆祥 李思捷 王祖藍

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