離巢風波後首現身 無綫沒派員採訪 炎明熹未傾好續約 會感恩不忘初心

記者：柯美

攝影：劉永銳

Gigi昨日戴紅色帽及穿綠色上衣，面帶笑容現身，在場Gi炎粉不停大嗌口號「炎明熹，支持你，炎明熹，我撐你。」為Gigi打氣。Gigi說：「自4月演唱會後沒正式跟大家見面，今日好開心見到大家很熱情。」她在台上獻唱《Little Magic》和《還有一艘救生艙》，並說：「現在開始要自強。」之後跟粉絲玩遊戲，影全場大合照時說：「多謝大家來臨，還創作新口號，一段時間不見，口號又進步了。」Gigi有經理人及宣傳人員陪同，但未見無綫娛樂新聞台及《東張西望》派員到場採訪。

唱《救生艙》忍住唔喊

Gigi唱歌聲音有點沙啞，受訪時解解可能天氣問題和女性生理周期，並非心情受影響，「我心情還好，天氣有點熱，我都怕熱會有點躁，但控制到自己」。粉絲改口號支持？她說：「我都很驚訝，第一次聽。」Gigi否認被公司雪藏，「我今（昨）日出來見到大家算唔算（雪藏），都OK，希望大家對我的感覺無變。剛唱《還有一艘救生艙》時，我好感動想喊，演唱會唱這首歌，唱到一半就忍唔住喊，未正式完整唱完，想喊的點是估不到大家跟我一齊唱晒出來，我沒戴耳機，聽得很清楚」。

望與公司保持良好關係

Gigi表示跟無綫仍傾談續約，工作由公司安排，希望大家多多支持。她以合約較私人為由不透露太多，「順其自然，隨遇而安，一切都是最好的安排」。會否因報道指不飲水思源動搖？她說：「我做人有原則，不忘初心及感恩很重要，做好自己最重要，因每個人有自己想做的事，我亦有要顧及的事。（要傾幾耐？）我大個才發現有些事沒想像般那麼簡單，亦沒想像中那麼複雜，要自己思考去判斷所有事情。」

Gigi表示長大後有自己想法，包括唱歌和音樂方面想嘗試的，希望大家會期待，有跟公司反映，公司很支持，亦想幫她完成夢想，「我被大家認識都因為公司，無論唱歌表演和做歌都是公司幫我，一直在背後支持。（若公司配合到，續約成數是否較高？）希望與公司一直保持良好關係，和和氣氣及開心，我很擔心惜我的人不開心。希望所有事情都正能量，大家開心最重要，我寧願自己不開心多過大家不開心」。

經驗尚淺不知想要什麼

Gigi表示沒跟其他唱片公司接洽，之前寫親筆信給粉絲，是不想惜她的人擔心，「原本想錄音，但最後用文字表達，睇字安心過講出來」。她表示續約要求不多，順其自然，「我不是傾很多，至今接觸的東西亦很少，不知自己最想要什麼，有時做音樂，音樂人問我想做什麼音樂都答不到，因有很多想嘗試，會問他們想要什麼，再去配合，我始終經驗尚淺，有時都不知自己想要什麼」。無綫未有派員到場採訪，Gigi表示可能檔期安排不到。

暗示會捧場撐隊友

至於缺席港台頒獎禮，Gigi說因有工作在身，希望有機會再上台，並非不獲安排出席。她又否認公司只安排商演，「按公司安排工作很正常，之前出席私人活動，大家未必見到，才覺得我一段時間沒露面。（工作量是否滿意？）每段時間有不同工作量，我一直投入工作和讀書方面，覺得還好，都想多見粉絲和愛惜我的人」。After Class隊友下月開騷獨欠她？Gigi解釋道︰「她們早前忙考試，公司就安排她們開騷跟粉絲見面。（會否捧場？）如大家到時見到我就歡呼吧！」甄妮在社交網發文，疑為她傳被無綫「雪藏」抱不平，Gigi說︰「我有看她的帖文，但不知道是否講我。我希望自己能繼續加油，努力裝備自己是非常重要的事。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com