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娛樂

【開箱】《怪獸8號》 大叔想當英雄 結果變成怪獸

【明報專訊】日本漫畫家松本直也2020年開始透過網上漫畫平台「少年Jump+」連載的科幻作品《怪獸8號》，累計瀏覽次數超過1.5億，單行本銷量亦達1300萬冊，日本受歡迎程度媲美《SPY×FAMILY》。東京電視台4月推出動畫，截稿前播出11集，香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix、Disney+及黃Viu收看。

怪獸入侵留下懸念

《怪獸8號》電視動畫首季共分12集，由曾經製作《排球少年》、《攻殼機動隊》的Production I.G負責攝製，質素有保證。故事講述男主角日比野卡夫卡的童年夢想，就是與好友亞白米娜一起加入日本自衛隊專門對付怪獸的討伐廳，可是努力多年，依然一事無成，眼見女方現已晉升第3部隊隊長，上場殺敵成為人民英雄；他只能負責收拾怪獸屍體殘肢的厭惡性工作，彼此距離愈拉愈遠，難免感到氣餒。

劇中怪獸大致分為「本獸」和「餘獸」兩種，並以破壞力分級，一旦達至某個強度，再以數字命名，暫時討伐廳已把怪獸1至7號消滅，可是禍根始終未除。某日怪獸又來襲，卡夫卡與工作拍檔市川雷諾受傷送院，前者一覺醒來，竟被小怪獸入侵體內，變成戰鬥力超強的「怪獸8號」，至於為何選中他？暫時原因未明。卡夫卡請求雷諾保守秘密，二人傷癒後一起投考討伐廳，並與其他考生包括古橋伊春、神樂木葵、出雲陽一，以及自衛隊長官的女兒四之宮琪歌露等結成好友。當他們通過考試，正式成為自衛隊員，人生真正考驗才出現眼前。

日本怪獸文化精華

第10集高潮迭起，第3部隊副隊長保科宗四郎與隊長米娜接力對付怪獸10號，幾經艱辛以為終把敵人消滅，豈料後者死前召喚所有餘獸合體，準備自我引爆，威力等同核彈，足以摧毀東京，卡夫卡別無選擇，被迫當眾變身怪獸8號，出手把敵人推出大氣層外，雖然危機解除，他卻因此暴露真身，更遭自衛隊長官嚴刑拷問。不禁令人反思，行俠仗義的英雄，只因擁有怪獸外表，便得淪為過街老鼠？感覺相當諷刺。

歌曲國際化掀話題

《怪獸8號》故事可謂集百家之大成，從1960年代日本特撮片《超人》，到近年大熱的《我的英雄學院》、《鏈鋸人》等，都可見到「致敬」痕迹，難怪有評論認為此動漫是日本怪獸文化的「天花板」。原作者松本直也曾在訪問中承認，《怪獸8號》創作靈感來自電影《哥斯拉》和《悍戰太平洋》等，經他歸納再演繹，倒也玩出新意，例如日本動漫的目標觀眾大多以年輕人為主，因此主角亦會作出相應調整，以中學生、美少女等姿態出現，迎合受眾需要，《怪獸8號》卻罕有地以32歲且其貌不揚的「清潔大叔」卡夫卡為主角，而他跟青梅竹馬的米娜和年紀相差一半的四之宮會否鬧出三角關係，亦令動漫迷感好奇。

《怪獸8號》動畫節奏明快，雖然每集長約20分鐘，勝在劇情發展順暢，每集結尾都留下懸念，引人追看；反觀同期播出《鬼滅之刃 柱訓練篇》卻拖泥帶水，令人呵欠連連。另外，《怪獸8號》為了打入國際市場，主題曲《Abyss》請來英國男歌手Yungblud負責，片尾曲《Nobody》則由美國搖滾樂隊OneRepublic獻唱，不單帶來新鮮感，更成功製造話題。至於第10集插曲《Never Break Down》改由曾為細田守執導動畫《龍與雀斑公主》配樂的坂東祐大作曲，配合主角為了保護隊友不惜自我犧牲的熱血場面，聲畫相得益彰，加倍熱血沸騰。

新作受歡迎，製作公司日前宣布即將推出同名電玩，暫名《怪獸8號 The Game》，雖然上架日期未定，首條預告片及宣傳海報曝透露資訊亦不多，僅出現卡夫卡變身後的怪獸造型，以及女角四之宮驚鴻一瞥等畫面，但已令動漫迷和電玩迷同樣引頸以待。

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