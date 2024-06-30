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娛樂

乃木坂46開騷前食咕嚕肉 香港出世黑見明香教隊友講廣東話

【明報專訊】日本人氣女團乃木坂46相隔六年再度訪港，前晚在灣仔會展舉行「NOGIZAKA46 Live in Hong Kong」演唱會，隊中20名成員出席，除了人氣較高的梅澤美波、井上和、一之瀬美空之外，香港出世的黑見明香更充當翻譯員，成為港迷與隊友溝通的橋樑，責任重大。

乃木坂46來港開騷，吸引約6000名歌迷捧場。成員日前抵港，200多名粉絲接機，成員表現親切，主動揮手示好。演唱會接近3小時，乃木坂又唱又跳31首歌曲包括《同步巧合》、《大影響家》、《制服模特兒》及《月亮的大小》等，全晚氣氛熱烈，粉絲全程站立，跟隨音樂揮動熒光棒應援。

成員以苦練多時的廣東話作自我介紹，說罷即如釋重負，興奮尖叫場面搞笑。她們表示為了跟港迷溝通而學講廣東話，例如「香港嘅朋友，大家好」、「我愛你」、「鍾意」等，卻把「真係架」說成「仔係架」，相當搞笑。現年20歲的黑見明香在香港出生，3歲回流日本，長大後也經常來港探親，她說：「好開心再嚟到香港，我返嚟啦！」又自爆第一句學識的廣東話是「巴士」，「因為我想搭23號巴士去銅鑼灣」，至於另一句常用中文則是「先生，平啲啦！唔該！」她又充當翻譯員，讓隊友說出對香港的感受，她們均表示很開心見到港迷，大讚香港多美食，街道很漂亮，港人很親切。又謂港迷經常飛到日本睇騷，今次終於輪到她們來港演出，看見很多喜歡乃木坂46的人，感覺幸福。

大會播放成員抵港後，先到銅鑼灣品嘗中菜，包括大啖咕嚕肉的片段，她們透露想吃燒鵝、蛋撻及片皮鴨。另有成員低調到訪迪士尼樂園，相信港迷很快便可透過社交媒體看到相關片段。個唱接近尾聲，梅澤美波感謝港迷支持，見到台下粉絲高舉寫上「要再來啊」紙牌，大呼感動，承諾乃木坂46一定再次來港。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕日本女團 乃木坂46

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