Dua Lipa巴勒斯坦國旗下高歌 首登Glastonbury音樂節 疑似咪嘴捱罵「垃圾」

以色列與巴勒斯坦武裝哈馬斯的戰事，至今已持續8個月，加沙平民傷亡枕藉。一向敢言的Dua Lipa上月透過社交媒體Ig Story向超過8800萬名追隨者展示藝人反戰運動「Artists4Ceasefire」宣傳海報，呼籲世人關注加沙人道危機，「兒童不該被活活燒死，讓我們一起制止以色列的種族滅絕行動，聲援加沙人民」。

以色列支持者不滿

首次參與Glastonbury音樂節的Dua Lipa，前晚擔任主舞台的壓軸表演嘉賓，兩小時內又唱又跳，更連換多套性感舞衣，現場氣氛High爆。演出期間她見到場內有歌迷揮舞巴勒斯坦國旗，二話不說便跑到台下，由工作人員攙扶，站到旗下唱歌，贏得歌迷喝采。事後有現場觀眾把片段上載至社交媒體，惹起以色列支持者不滿，紛紛留言指摘，並跟Dua Lipa歌迷對罵。

另一方面，有網民質疑Dua Lipa在音樂節上咪嘴，批評「你不覺得羞恥嗎？請不要再在Glastonbury出現，垃圾！」但亦有歌迷反駁，她在長約兩小時演出期間，大部分歌曲都是現場演繹，只有極少數快歌是咪嘴，類似情况並非罕見，值得體諒。對於有關爭議，截稿前Dua Lipa一方尚未作出回應。

Seventeen初登場獲讚

同日下午Seventeen亦在主舞台表演，成為Glastonbury音樂節創辦至今，首隊獲邀亮相的韓國男團，他們在超過一小時的表演環節上，合共唱出13首新舊歌曲包括《Maestro》、《God of Music》及《Very Nice》等，現場觀眾反應熱烈，除了外國歌迷捧場外，亦有韓國粉絲到場打氣，成員亦相當「識做」，落台跟歌迷打招呼兼合照。

每年Glastonbury音樂節都吸引大批名人明星捧場，前日亦不例外，《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）拖着閨密兼《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）現身，《曼克頓封暴》施安娜米勒（Sienna Miller）更是音樂節常客，亦有狗仔隊偷拍到《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像影帝雷米馬力（Rami Malek）偕《王冠》金球獎視后愛瑪歌連（Emma Corrin）拍拖買飲品，表現親暱。