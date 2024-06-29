【開箱】《玩家2》 宋承憲再組隊以惡制惡

相隔6年《玩家》推出續集，轉投另一有線台tvN播出，6月3日首播至今，收視未能超越上季，截稿前播出8集，平均收視不足4%，未知跟女主角由Krystal換上《美男堂》吳漣序可有關連。香港觀眾可在影視串流平台myTV SUPER收看《玩家2》。

吳漣序扮神秘女子

新劇講述天才騙子姜赫利（宋承憲飾）與黑客林炳旻（李施彥飾）、打手都振雄（太元碩飾）及車手車在伊（張圭悧飾）組成「玩家」，實行以惡制惡，盜取犯罪分子財產的爽快故事。首季扮演車手車雅玲的Krystal今季易角，但仍客串第一集交代去向。話說「玩家」計劃偷走跨國犯罪組織名下價值連城的藝術品，結果功虧一簣，逃走時被大型貨車撞倒，姜赫利等4人受傷，車雅玲更死在敵人槍下。今季加盟的張圭悧扮演車雅玲胞妹車在伊，得悉姜赫利計劃為其姊報仇，於是自告奮勇加入團隊，接任車手一職。

今季另一新角、扮演鄭秀敏的吳漣序，與姜赫利同樣擁有出色頭腦，在貧苦家庭長大，因為痛失所愛，決定與姜赫利合作一年，實行互相利用。鄭秀敏在劇集前半段保持神秘，既像協助姜赫利，但也曾背叛他，令姜赫利身陷險境，此舉是為測試對方能力與品德。直到第4集尾聲，才揭開鄭秀敏身分，原來是韓國總統崔相浩（趙成夏飾）秘書，協助打擊跨國犯罪組織，以及牽涉其中、受賄腐敗的政商界人物。

動作戲比劇情精彩

新劇不乏動作戲，有公路飛車又有徒手搏擊。首集講述姜赫利偷走藝術品後，被保安人員追至大廈頂樓，他從天台一躍而下，效果有如湯告魯斯主演《職業特工隊》。宋承憲飾演風度翩翩的天才騙子，有才智也重情重義，為了替車雅玲報仇而深入虎穴，角色討好。

新劇目前播出8集，「玩家」先後設局、懲罰各式壞蛋，包括利用虛擬貨幣詐騙投資者的商業罪犯、強迫藝人陪客兼販毒的娛樂公司老闆、透過藝術品進行非法交易兼賄賂富商的畫廊老闆娘等。「玩家」精心設局之餘，亦與檢察官裏應外合，把犯人繩之於法，同時向跨國犯罪組織核心人物Jeffery Cheng（金京南飾）步步進逼。

變裝手法簡陋粗糙

劇情透過以惡制惡方式，對付壞蛋大快人心，但最大敗筆是「玩家」每次設局，成員化身不同人物，可惜效果簡陋粗糙，例如姜赫利每次只是轉換不同款式眼鏡及衣服，髮型幾乎沒變，「打手」都振雄貼上紋身貼紙便裝作毒販，難以說服觀眾，加上設局手法單調，純粹利用目標人物的貪婪心理，設計並不高明，怎稱得上是專業「玩家」？