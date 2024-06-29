《玩轉腦朋友2》保羅和達賀沙忽然炮轟 「阿尷」嘲雲狄素遲到扮大牌

憑美劇《暗黑信使》包辦艾美獎及金球獎視帝的37歲男星保羅和達賀沙，從未跟《狂野時速》監製兼主角雲狄素合作，然而前者接受娛樂網站CinemaBlend訪問期間，卻出言暗窒對方，原因耐人尋味。事緣聲演「阿尷」的保羅和拍檔「阿燥」劉易斯彼克（Lewis Black）日前宣傳《玩轉腦朋友2》，被問到「阿尷」角色不擅辭令，跟雲狄素為《銀河守護隊》配音的「樹人」格魯特相似，保羅聞言即反對：「請不要這樣比較。我是一個守時而且平易近人的演員。」記者和劉易斯聽罷隨即爆笑。

第三周票房走勢續強

保羅續說：「當我聽到某些荷李活巨星收取巨額片酬，卻從不善待他人的時候，我會忍不住把事實說出來。」劉易斯表示認同：「對，（這種人）真的很可怕。」事實上，2016年狄維莊遜與雲狄素合拍《狂野時速8》期間，前者亦曾透過社交媒體「爆粗」批評某演員，雖然沒有指名道姓，傳媒及網民卻一致認定他跟雲狄素已經反目。

提起《玩轉腦朋友2》，美媒預測本周末票房冠軍仍然是此片的囊中物，儘管昨天（28日）有《被奪走的12年》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）主演驚慄片《無聲絕境外傳：首襲日》（A Quiet Place: Day One）及金像導演奇雲高士拿（Kevin Costner）自編自導自演史詩式西部片《Horizon: An American–Chapter 1》新上映，估計未能構成威脅，踏入開畫第三周的《玩2》全球票房更將突破10億美元（約78億港元）大關，成為今年首部進入「10億俱樂部」的荷李活電影。

《無聲絕境外傳》開畫報捷

另據美媒Deadline報道，《無聲絕境外傳：首襲日》本周四美國優先場票房料收500萬至600萬美元（約3900萬至4680萬港元），如果推算正確，將可超越2018年首集《無聲絕境》（430萬美元）及2021年陣亡將士紀念日假期上映《無聲絕境II》（480萬美元），成為同系列最佳優先場票房紀錄；至於《Horizon》估計周四可收100萬至150萬美元（約780萬至1170萬港元）。