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娛樂

【娛樂場】教師力臻暫別校園 新歌MV還原真實上堂場景

【明報專訊】唱作歌手力臻（黃力臻）除音樂人身分外，還有另外一個身分是數學教師黃sir。不過他的教師身分於今個學年完結後未獲續約，要暫時停下。短暫的6年教學生涯，剛好是一屆學生的完整中學課程，有感與學生一同畢業，力臻繼快歌《跳跳虎》後，創作全新抒情歌《我的課本留白處》，訴說教學生涯的點滴，同時成為給予他親愛學生的一封情書。

「留白處」代表青春遺憾

《我的課本留白處》由力臻譜曲，邀來Oscar填詞。歌名中的「留白處」，力臻解釋是代表着青春的遺憾，同時是歌曲的主題出處，「想表達青春總會有一些留白了，或者是有遺憾的空間」。對他而言，這些「留白處」將成為每人畢生的回憶，同時亦因「遺憾」的存在，才成就青春。

籲DSE考生做好心理建設

今屆DSE在7月放榜，雖然力臻無法再以黃sir身分教學，但他從6年教師生涯「畢業」，同時亦有一批他執教的學生完成中學，要面對DSE放榜。他對此寄語學生要做好心理建設，「做每一件事之前，都要做定最壞的打算，還要想定解決的辦法，這樣的話，任何時候都可以保持動力」。

MV勾起學生時期回憶

為拍攝今次MV，力臻邀來一眾學生參與演出，即將暫離日校的他說：「能夠同𠵱家讀緊書的學生，甚至已經四五年前教過、已畢業的學生，有這個機會聚首一堂真是好難得。」MV拍攝過程中，其中一幕還原真實上堂的場景，力臻表示對此十分懷緬，「尤其roll機前，學生完全不理老師、不斷傾偈，是最還原到班房入面的環境，睇到都會掛住以前同他們上堂的感覺」。

MV在校園取景，由於歌曲正面，以及有力臻老師的背景，所以得到該校校長及校董會全力支持，借出學校所有場地供拍攝，當中穿梭於學校每一角落，如禮堂、操場、圖書館及課室等，無一不令人勾起學生時期的回憶；其中一幕有學生站於操場上，對着力臻扔紙飛機，紙飛機上更寫着不同的鼓勵字句，還有同學們與彈奏鋼琴的力臻合唱的畫面。

力臻希望樂迷觀看《我的課本留白處》MV後，可以收拾自己畢業時的小禮物及紀念卡等，「相信一定可以追溯青春的回憶」。

相關字詞﹕我的課本留白處 力臻

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