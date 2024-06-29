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娛樂

ROVER眼濕濕告別九展

樂隊ROVER與400樂迷掀回憶殺 眼濕濕告別九展

【明報專訊】九龍灣國際展貿中心（九展）6月30日結束營運，過往舉辦過不少本地及外國歌手音樂會、頒獎禮及展覽活動，更是ViuTV選秀節目《全民造星》發源地，為藝人及市民帶來很多集體回憶。去年陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉），雷濠權（Jason）及卓金樂（Kim）參加《全民造星V》後組樂隊ROVER，前晚於九展中庭舉行一場免費《ROVER告別九展音樂會》，吸引逾百樂迷支持。4子演出約一小時，並表達對九展的感受和回憶，言語間流露感激與不捨之情，他們說：「學生時代，我們不能飛外國看歌手演出，多得九展讓我們看到很多精彩騷。之前來參加比賽很緊張，流很多淚與汗，九展為我們帶來不少機會，有九展才有我們，是我們開心回憶之一。」

ROVER唱林憶蓮、王菀之、樂隊MR.、RubberBand、Supper Moment等歌曲，亦唱《造星》主題曲及他們的歌曲《秒速8公里》和《回魂術》。唱畢後，九展中庭熒幕現出「感謝曾經到訪的你們，保重，再見。」他們眼濕濕向九展和歌迷道別。部分粉絲大叫encore不肯離場，最後跟偶像拍照留念。

ROVER騷後受訪，稱原本預備多幾首歌，但最後決定留待下次音樂會。他們稱看到熒幕的片段和字句好感觸，這地方充滿回憶，「在九展經歷過辛苦，很不捨得，我們喊的其中一個原因，就是在九展關閉前參與最後一場演出，覺得沒有遺憾，已盡力演出報答粉絲支持」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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