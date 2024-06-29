ROVER眼濕濕告別九展

ROVER唱林憶蓮、王菀之、樂隊MR.、RubberBand、Supper Moment等歌曲，亦唱《造星》主題曲及他們的歌曲《秒速8公里》和《回魂術》。唱畢後，九展中庭熒幕現出「感謝曾經到訪的你們，保重，再見。」他們眼濕濕向九展和歌迷道別。部分粉絲大叫encore不肯離場，最後跟偶像拍照留念。

ROVER騷後受訪，稱原本預備多幾首歌，但最後決定留待下次音樂會。他們稱看到熒幕的片段和字句好感觸，這地方充滿回憶，「在九展經歷過辛苦，很不捨得，我們喊的其中一個原因，就是在九展關閉前參與最後一場演出，覺得沒有遺憾，已盡力演出報答粉絲支持」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com