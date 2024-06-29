不便評論隊友感情事 邱士縉AK指陳瑞輝在港專心拍劇

記者：柯美

攝影：劉永銳

Frankie捲入圈外女友Christy的黑歷史風波，被指因Christy拋棄拍拖13年的舊愛Hei。Frankie雖否認曾一腳踏兩船，仍未能平息事件，有傳因他形象受損，在ViuTV新劇《麻甩媽咪》的戲分被刪減，他和女友到泰國避風頭，未知歸期。不過有MIRROR經理人團隊成員昨日上載疑是《麻甩媽咪》拍攝現場照片，照片標籤Frankie及留言「#又收工 #第五個大夜班 #開始唔捨得呢個景 #好劇組可遇不可求 #感恩 #努力」，疑為Frankie闢謠。

Gao：佢心情OK有食飯

昨日AK與Stanley，ERROR成員梁業（肥仔）與吳保錡，COLLAR成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka），樂隊ROVER等出席「全城奧運 傳承狂熱」記者會。AK對Frankie的評論不講太多，稱日前出席活動已講了。至於刪減戲分一事，他不清楚，相信未必關事，「知他現在專心拍劇，做好他的工作，其他事不評論了」。

Stanley指Frankie應該在港拍劇中，「經理人日前才tag了Frankie開工相。（有否致電關心Frankie？）畀空間他們，不去問他、煩他，我有情緒時都想大家給予空間」。感情方面有否給意見？AK與Stanley認為兩個人的感情事不方便加把口。AK下月底舉行兩場亞博演唱會，正積極排練兼操肌，拍照時，Stanley搞笑摸AK胸肌「驗貨」。參演《麻甩媽咪》的Gao表示劇中戲分不多，與Frankie有對手戲，印象深刻又難忘。對於有指Frankie戲分被刪減一事，她稱不清楚，相信應該不會，「已有完整劇本，大家跟住劇本拍，每日奮鬥，以我所知他開緊工。（合作時Frankie心情如何？）佢心情OK，有食飯」。

AK關注霹靂舞 Candy想睇水球賽

奧運即將舉行，AK最想睇首次列入奧運項目的霹靂舞，「很多隊伍都很強，但我較喜歡日本隊，金牌未知鹿死誰手」。Stanley愛看劍擊和游泳，希望港隊有表現。他愛打籃球，會留意籃球賽，今次美國隊強勢回歸，未知能否報仇奪冠，「未必能睇晒所有賽事，但港隊出戰，捱眼瞓都會捧場」。AK指奧運舉行時已完成演唱會，捱夜也會欣賞。

Sumling喜歡看單車賽，因最近看了一名運動員的紀錄片，為了成為選手犧牲很大，好熱血。Candy想睇水球賽，「又要游泳又要打波，一點不容易，會消耗大量體力」。Gao跟AK一樣想看霹靂舞，不知街舞放在奧運，準則會如何。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com