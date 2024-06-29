明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

不便評論隊友感情事 邱士縉AK指陳瑞輝在港專心拍劇

AK拒再談陳瑞輝感情事 邱士縉稱Frankie在港拍劇

【明報專訊】ViuTV昨日在商場舉行「全城奧運 傳承狂熱」記者會，公布奧運節目安排。MIRROR、ERROR及COLLAR部分成員出席，吸引粉絲到場支持。MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）因感情事惹負評，影響形象，傳他拍攝中的新劇《麻甩媽咪》戲分被刪減，跟女友Christy避走泰國。被牽連的隊友江生（AK）表示對傳聞不清楚，只知道Frankie目前專心拍劇。邱士縉（Stanley）亦指Frankie正拍劇，希望大家給予空間。

記者：柯美

攝影：劉永銳

Frankie捲入圈外女友Christy的黑歷史風波，被指因Christy拋棄拍拖13年的舊愛Hei。Frankie雖否認曾一腳踏兩船，仍未能平息事件，有傳因他形象受損，在ViuTV新劇《麻甩媽咪》的戲分被刪減，他和女友到泰國避風頭，未知歸期。不過有MIRROR經理人團隊成員昨日上載疑是《麻甩媽咪》拍攝現場照片，照片標籤Frankie及留言「#又收工 #第五個大夜班 #開始唔捨得呢個景 #好劇組可遇不可求 #感恩 #努力」，疑為Frankie闢謠。

Gao：佢心情OK有食飯

昨日AK與Stanley，ERROR成員梁業（肥仔）與吳保錡，COLLAR成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka），樂隊ROVER等出席「全城奧運 傳承狂熱」記者會。AK對Frankie的評論不講太多，稱日前出席活動已講了。至於刪減戲分一事，他不清楚，相信未必關事，「知他現在專心拍劇，做好他的工作，其他事不評論了」。

Stanley指Frankie應該在港拍劇中，「經理人日前才tag了Frankie開工相。（有否致電關心Frankie？）畀空間他們，不去問他、煩他，我有情緒時都想大家給予空間」。感情方面有否給意見？AK與Stanley認為兩個人的感情事不方便加把口。AK下月底舉行兩場亞博演唱會，正積極排練兼操肌，拍照時，Stanley搞笑摸AK胸肌「驗貨」。參演《麻甩媽咪》的Gao表示劇中戲分不多，與Frankie有對手戲，印象深刻又難忘。對於有指Frankie戲分被刪減一事，她稱不清楚，相信應該不會，「已有完整劇本，大家跟住劇本拍，每日奮鬥，以我所知他開緊工。（合作時Frankie心情如何？）佢心情OK，有食飯」。

AK關注霹靂舞 Candy想睇水球賽

奧運即將舉行，AK最想睇首次列入奧運項目的霹靂舞，「很多隊伍都很強，但我較喜歡日本隊，金牌未知鹿死誰手」。Stanley愛看劍擊和游泳，希望港隊有表現。他愛打籃球，會留意籃球賽，今次美國隊強勢回歸，未知能否報仇奪冠，「未必能睇晒所有賽事，但港隊出戰，捱眼瞓都會捧場」。AK指奧運舉行時已完成演唱會，捱夜也會欣賞。

Sumling喜歡看單車賽，因最近看了一名運動員的紀錄片，為了成為選手犧牲很大，好熱血。Candy想睇水球賽，「又要游泳又要打波，一點不容易，會消耗大量體力」。Gao跟AK一樣想看霹靂舞，不知街舞放在奧運，準則會如何。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕沈貞巧（Gao） 陳瑞輝（Frankie） 邱士縉（Stanley） 江𤒹生（AK） 全城奧運 傳承狂熱

上 / 下一篇新聞