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娛樂

兩大影后一見如故 湯唯變小影迷 蹺林青霞齊派心心

林青霞徐克搞笑互窒 指對方麻煩難招呼 跟湯唯一見如故

【明報專訊】鳳凰衛視參與舉辦的《世界因你美麗——2023-2024影響世界華人盛典》昨晚於會展舉行，以表揚華人在各項領域範疇的傑出卓越成就，林青霞與湯唯分別獲頒「影響世界華人特別致敬大獎」及「影響世界華人大獎」，林青霞跟頒獎給她的好友徐克搞笑互窒。她與湯唯一見如故，讚賞對方好可愛；湯唯面對大美人林青霞變成小影迷，兩人還一起做心心手勢。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

湯唯穿黑色禮服現身紅地氈，微笑揮手讓傳媒拍照，並接受大會司儀簡單訪問。她用廣東話及普通話雙語打招呼，「大家好，我是湯唯，好開心又回到香港，再次見到大家」。司儀問到跟香港電影工作者合作的感受，她說：「香港是世界文化匯聚的地方，可以感受到他們的執著與專注，帶來不一樣感受，也給我很多靈感，跟他們合作好開心。」

湯唯爆老公「雙面人」

大會安排吳思遠頒「影響世界華人大獎」給湯唯，未正式領獎前，台上熒幕播出湯唯過往在各電影頒獎禮的得獎片段，訪問片中她稱是隨遇而安的人，一接到劇本就會不停向導演發問，自嘲會煩死導演。司儀指着台下約20名到場支持偶像的「湯粉」（湯唯粉絲暱稱），湯唯微笑向他們揮手打招呼。司儀問湯唯對多名曾合作導演的看法，她表示許鞍華一生貢獻給電影；朴贊郁是電影導演中的哲學者；丈夫金泰勇則有時像6歲小孩，有時像60歲長者，笑他是「雙面人」，希望可以再跟丈夫合作電影。領獎後，湯唯分享得獎感受，提起伯樂時哽咽道︰「我只是個普普通通的演員，大家喜歡我和我的作品，已覺得很幸福！亦感謝每個電影人，沒有他們就沒有那麼多角色。更感謝家人和朋友，特別是Doris（謝家慧/電影製片），由2007年至今，得到她一直照顧，她是我的引路人、媽媽，沒有她，我不會在這裏，但她要退休了，我特別難過，多謝17年來的照顧，今後我會繼續做好演員工作，做好女兒、妻子、媽媽的本分。」

徐克笑青霞難招呼

69歲大美人林青霞近年深居簡出，鮮有公開露面，頒獎禮上壓軸亮相，以一襲桃紅色晚裝現身，風采依然。台下粉絲舉燈牌為她吶喊造勢，逗得她開懷甜笑。林青霞在好友徐克手上接過「影響世界華人特別致敬大獎」，兩人老友鬼鬼搞笑互窒，發揮幽默本色；從北京返港頒獎的徐克，提到跟林青霞合作過6部電影，覺得她是很難招呼的演員，但合作是美好回憶。記性好的林青霞如數家珍道出6部片名後反擊，「我也覺得他是麻煩導演！跟他合作要捱好多苦，但苦中也有甘，而且我很享受和開心」。

即興扮「東方不敗」

林青霞稱現在間中有唱京戲，因喉部不在狀態婉拒開金口，但示範張開雙手擺出其經典角色「東方不敗」的姿勢和展現凌厲眼神。她分享得獎感受，引用英國浪漫詩人的金句，稱自己向來抱着真誠真摰去做每件事，追求真善美和善心，盼大家從她身上得到鼓勵和愛的力量。她大讚首次見面的湯唯可愛到不得了，笑對方身為大明星卻突然變小影迷。

頒獎禮完結前，眾得獎者及嘉賓大合照，林青霞與湯唯親切蹺手，湯唯更教前輩擺心心手勢，兩人一見如故，惺惺相惜。

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