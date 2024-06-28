真人演出《街頭霸王》後年上映 《手靈》導演辭拍

傳奇影業去年從日本電玩製作公司Capcom手上取得《街頭霸王》真人演出電影及劇集版權後，索尼電影公司隨即宣布開拍大計，令全球機迷引頸以待。事實上，《街頭霸王》電玩系列自1987年面世至今，玩家遍佈世界各地，動作片男星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）早在1994年便曾演出同名電影，全球票房收近億美元（約7.8億港元），衍生作品《街頭霸王：春麗傳》亦於2009年開畫，可惜票房慘淡。至於王晶自編自導，「三大天王」張學友、劉德華和郭富城合演港產片《超級學校霸王》，則在未有洽購版權的情况下，比荷李活版《街頭霸王》還要提早一年上映。