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娛樂

真人演出《街頭霸王》後年上映 《手靈》導演辭拍

【明報專訊】索尼電影公司與傳奇影業前日宣布，改編自日本經典格鬥電玩《街頭霸王》（Street Fighter）的真人演出電影，將於2026年3月20日在美國開畫，去年4月有傳恐怖片《手靈》澳洲孿生兒丹尼菲利普（Danny Philippou）和米高菲利普（Michael Philippou）擔任編劇和導演，但據美媒Variety昨日報道，二人已經辭任導演一職，候補人選相信短期內公布。菲利普兄弟現正忙於拍攝新片《Bring Her Back》，由《忘形水》莎莉賀堅絲（Sally Hawkins）主演。

傳奇影業去年從日本電玩製作公司Capcom手上取得《街頭霸王》真人演出電影及劇集版權後，索尼電影公司隨即宣布開拍大計，令全球機迷引頸以待。事實上，《街頭霸王》電玩系列自1987年面世至今，玩家遍佈世界各地，動作片男星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）早在1994年便曾演出同名電影，全球票房收近億美元（約7.8億港元），衍生作品《街頭霸王：春麗傳》亦於2009年開畫，可惜票房慘淡。至於王晶自編自導，「三大天王」張學友、劉德華和郭富城合演港產片《超級學校霸王》，則在未有洽購版權的情况下，比荷李活版《街頭霸王》還要提早一年上映。

相關字詞﹕米高菲利普 丹尼菲利普 手靈 街頭霸王

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