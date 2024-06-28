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娛樂

《玩轉腦朋友2》躋身美國賣座動畫十大

【明報專訊】彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）本月14日在美國開畫後叫好叫座，截至本周二（25日）為止，上映12日票房累收3.87億美元（約30億港元），超越《迷你兵團2》、《海底奇兵》及《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》躋身美國最賣座動畫電影十大位置，勢將取代排第9位的《魔雪奇緣》（4億美元）。

《玩轉腦朋友2》全球票房收近8億美元（約62.4億港元），美媒The Hollywood Reporter估計此片上映17至18日，即最快本周末、最遲下周一便可突破10億美元（約78億港元）大關，如果推算無誤，亦將成為今年首部進入「10億俱樂部」的荷李活電影。就算本周五有《無聲絕境外傳：首襲日》（A Quiet Place: Day One）及金像導演奇雲高士拿（Kevin Costner）自編自導自演史詩式西部片《Horizon: An American–Chapter 1》開畫，仍然難以阻擋《玩2》勢頭。

提起《無》片，前日在紐約舉行首映禮，導演米高沙諾斯基（Michael Sarnoski）率領主角《被奪走的12年》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）及《沙贊！眾神之怒》狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）等現身，首集兼任導演和主角的尊卡辛斯基（John Krasinski）改以監製身分到場打氣。

相關字詞﹕尊卡辛斯基 狄哲文侯蘇 祖瑟夫奎因 雷碧達尼安高 米高沙諾斯基 Horizon: An American–Chapter 1 無聲絕境外傳：首襲日 玩轉腦朋友2

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