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娛樂

死亡恐嚇陰霾下 NewJeans東京順利開騷 梁朝偉村上隆驚喜捧場

【明報專訊】韓國人氣女團NewJeans上周推出首張日文單曲《Supernatural》，隨即登上Oricon流行榜冠軍，她們在東京巨蛋舉行一連兩場粉絲見面會，前晚亦順利揭幕。雖然在開騷前夕，收到狂迷死亡恐嚇，幸好只是虛驚一場，巨蛋外未見大批警員巡邏。曾跟NewJeans合作的香港影帝梁朝偉與日本藝術家村上隆驚喜捧場，成員Hanni翻唱松田聖子經典日文歌《藍色珊瑚礁》更掀起網絡熱話。

文：蘇珮欣

由Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein組成的韓國女團NewJeans，日前收到死亡恐嚇，有狂迷透過討論區上載利刃照片，聲稱買刀是為襲擊5名成員，「NewJeans一下車，我便每人插一刀」。所屬事務所ADOR已經報警求助，又承諾加強保安，保護藝人安全。前晚舉行首場見面會，日媒未有報道現場警方部署，至少活動在有驚無險下完成，粉絲已鬆一口氣。

偉仔62歲生日前睇騷

被喻為「NewJeans之母」的ADOR社長閔熙珍，昨日分別透過社交媒體公開與梁朝偉及村上隆合照，估計是在東京巨蛋的包廂席上拍攝。偉仔去年獲邀演出NewJeans歌曲《Cool With You》MV，村上隆則為她們設計宣傳商品而結緣，難怪專程捧場。巧合的是，昨日（27日）正值偉仔62歲生辰，未知NewJeans有否趁機替他賀壽？

據日媒報道，NewJeans在日本出道未夠一星期已「攻蛋」，成為日本史上最快在東京巨蛋開騷的韓國女團，兩場見面會合共9萬名粉絲捧場。首場見面會前晚7時開始，下午已有大批粉絲聚集場外，購買周邊產品並「打卡」留念。事務所也不惜工本，在日本多份報章買下全版廣告，又在澀谷開設期間限定店宣傳造勢。

Hanni獲讚新一代聖子

NewJeans以一曲《Attention》為見面會揭開序幕，早前因腳傷而停工的成員Hyein終於歸隊，粉絲反應熱烈，接着Hanni與Danielle合唱從未公開新歌《Hold It Down》。成員表示東京巨蛋是她們夢想之地，不敢相信能夠站在這個舞台上演出，又說她們的個人表演環節，只能在東京巨蛋看到，包括Minji穿著校服翻唱日本歌手Vaundy的《odoriko》，Haerin跳唱快歌《Heel Dance》，Hyein重唱竹內瑪利亞的《Plastic Love》，Danielle親自創作的《Butterflies（With U）》，Hanni則翻唱松田聖子經典金曲《藍色珊瑚礁》，掀起全晚高潮，她透露此歌是閔熙珍推介，見到粉絲反應熱烈，令她十分高興。有關片段昨在網上瘋傳，網民大讚她是新一代松田聖子。

NewJeans粉絲見面會內容豐富媲美演唱會，全晚演唱24首歌曲，開場前更有DJ打碟15分鐘，又邀請日本人氣組合YOASOBI擔任嘉賓等，令到整個活動長達150分鐘，難怪歌迷表示物超所值。

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