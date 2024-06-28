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娛樂

【娛樂場】捱足9年終遇伯樂 樂隊SULIS出新歌滋養樂迷

【明報專訊】2015年出道的樂隊SULIS加盟英皇娛樂旗下全新音樂廠牌288 Records Label，最近推出新歌《The Sulis Club》。

SULIS成員包括主音兼結他手冼彥龍（Jonathan）、結他手朱啟軒（Roy）、低音結他手范文浩（Logout）和鼓手郭凌峰（Nathan）。4子捱足9年，終受注目，雖然跟成為聚光燈焦點的目標仍有很大距離，但起碼有不俗的起步。組合名稱來自公元前羅馬人的溫泉聖地「Aquae Sulis」，他們希望樂隊的音樂靈感如泉水源源不絕，歌曲如「蘇利斯之水」滋養大家，成為生命中的必需品。

Supper Moment任監製

SULIS包辦新歌《The Sulis Club》曲詞，表面上是樂隊的自述，實際上也道出大家的故事。樂隊成軍9年，4子擁有夢想，卻苦無機會，幸好音樂成為他們的解藥，成員互相扶持，終得到伯樂欣賞。新歌邀得Supper Moment任監製及編曲，主音Sunny在社交平台介紹SULIS：「今年開始與他們合作，在他們的音樂世界中，我們揀選了這首《The Sulis Club》為樂隊與樂迷的見面禮，他們4個成員各有所長、古靈精怪，加上我們4人，8個人在studio的情况，可想而知，好高興能為他們監製……」

為生計教結他打鼓

SULIS在音樂路上走來不易，過程中4子經歷入不敷支、挫敗與掙扎等，他們獲2015年「青年樂隊大賽」最佳主唱，先後獲不同雜誌評為香港十大潛力新星、2022年香港十大潛力音樂團體/樂隊，但這些名銜對樂隊的音樂發展沒實際幫助。在YouTube找SULIS過往的作品，點播次數有些只有4位數字，部分達5位數字，相比新作《The Sulis Club》上架逾一周，點播逾18萬次。

主音Jonathan說：「創作過程入面，我哋竭盡全力想要表達出自己嘅情感。夾band嘅9年入面，我哋一直相信自己，冇放棄過。」4子為生計分別教結他、打鼓，亦有做幕後音樂工作搵錢。

新歌由鼓手Nathan填詞，他大談創作靈感：「歌詞『從無緣當翡翠，琉璃仍可發光』，係講有時我哋未必可以成為最好嘅玉石，不過玻璃經過打磨都可以成為工藝品，每個人都有獨特一面，唔需要刻意比較，做自己嘅光芒係無可取代。」

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