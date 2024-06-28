等指示拍《新聞女王》續集電影版 佘詩曼讚病母樂觀 擬多留港陪伴

記者：林蘊兒

阿佘透露剛從廣州工作回港，提到主演無綫劇《新聞女王》開拍續集和電影版，她正等候總監製鍾澍佳的指示和安排。阿佘說：「有可能續集和電影一齊同步開工，或兩者先後緊接拍，交由鍾澍佳決定，由於我演同一角色，所以不怕亂或演得太辛苦。」她稱已大概知道兩個故事大綱，「內容包括好好的社會議題，值得大家反思和正視，很有意義」。

阿佘期待跟陳曉華和黃宗澤合演續集，兩人與她展開對立局面，她稱不怕被敵人針對，明白拍劇是現實的反映，出來工作必然會遇到敵人與朋友，是正常事。

飲酒為應酬 適可而止

阿佘早前於社交網貼出與媽咪合照，親證母親身體不適患病，沒透露病情。問到媽媽身體狀况，阿佘說：「OK，努力中，媽咪好樂觀，希望好快康復。佢身體不是太舒服，畢竟是老人家，不想給她太大壓力。」

阿佘認為都市人生活忙，大家都需注重個人身體健康，也有提醒身邊好姊妹要多留意。她稱飲酒只是工作上的應酬，飲得適量，平日盡量飲食均衡。會否開始放慢人生？阿佘笑說：「唔使咁早，有機會都想做多些自己喜歡的工作，我是工作狂，可以好享受，不覺辛苦。不過為多陪媽咪，出埠太長時間的工作暫不考慮。」

開心好姊妹齊穿泳裝留倩影

談到早前跟「七魔女」好姊妹飛到外地旅行幾天，阿佘透露夾期差不多花了一年，可惜最終未能齊人，獨欠文頌嫻，對方有事不能同行。提到她們在社交網貼水著靚相獲好評，阿佘解釋純粹為留倩影，「梁靖琪提議影相，因為好難得，拍攝前大家將自己帶去的衣服，互相配搭下，我身上的漁網衫其實是梁靖琪的。講身材，大家都好，影相只想開心留念」。