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娛樂

首合作拍劇 速建默契 周國賢難忘周家怡「任咀」破尷尬

周家怡自認麻煩情人 小綿羊秒變惡魔 周國賢港女性格要伴侶猜心意

【明報專訊】周家怡與周國賢最近首度合作拍ViuTV劇《無人之境》，二人惺惺相惜，周國賢讚周家怡個性豪邁，很快建立默契，拍咀戲時主動說「點咀都得」，讓他不尷尬更易入戲。他們笑言彼此似對調了性別，大家共通點同屬「麻煩情人」，一發火就爆炸，大家都試過一拳打爆家具。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

周國賢和周家怡在《無人之境》演夫妻，發現大家同於1979年出世，又同姓氏和信仰，不過彼此性格似對調了。家怡大爆周國賢為人怕醜，著孖煙囪出鏡，要加單車褲打底防走光。她笑說：「第一次見男演員這樣穿，可能他驚『巨龍』走出來，還是驚我搏懵，我不做這些事！」周國賢聞言反駁因鏡頭從低向高拍攝，當時好多工作人員，令他欠安全感。

周國賢想不到家怡個性豪邁，二人很快建立默契，最深刻是開工不久就拍親咀戲，家怡跟他說：「點咀都得。」拍檔主動、熱情奔放性格，讓他尷尬全消。

家怡解釋：「很明白男演員拍親熱戲時，會擔心被女對手質疑抽水『鹹豬嘴』，由女方主動會比較好，我們演夫妻，不可以見外，場戲始終要拍，倒不如放開去做，其實我做主動，都驚被指『鹹豬嘴』。」

周國賢和家怡劇中表面甜蜜，內裏欠溝通，各自隱藏秘密，二人有場一鏡直落10多分鐘的激烈鬧交戲，周國賢說：「回想這場戲都滴汗，十幾頁紙對白，無得停，我們邊拍邊互相安慰，好多情緒要慢慢出來，慶幸混熟了才拍。」家怡難忘喊到眼腫和情緒崩潰。

男似港女 女係恐怖情人

周國賢承認拍鬧交戲時，勾起現實中的一些不快回憶，自爆曾跟情人鬧交鬧足一晚，「氣憤到掟爆結他，又試過一拳打爛衣櫃」。家怡聞言即大笑，自揭有相同經歷，「試過同男朋友鬧交嬲到一拳打爛茶几櫃」。

兩人爭認是「麻煩情人」，周國賢直認在感情世界似港女，要對方猜度自己心意，現在長大，學識情緒管理和表達內心，會藉作品抒發情感。

家怡表示通常在愛侶面前如小綿羊，由初戀至今都是被鬧角色，不過被觸及底線就秒變惡魔，「曾有異性話我，好起來，樹上的雀仔都𧨾到落嚟，衰起來，衰過黑社會大佬講數，有小小跳，爆發時好恐怖，鬧完就喊，又打櫈」。

想拍續集飛法國外景

問到有否互相分享秘密？周國賢笑言現在經常酒後吐真言，透露家怡樂於分享生活，為人坦蕩蕩，做朋友一流，工作之外大家不時聚會。家怡期待與周國賢拍《無人之境》續集，最理想飛法國取景，笑說：「若拍續集，不用他再著孖煙囪，改著T-back。」

周國賢為劇集創作主題曲，並邀請家怡合唱，家怡透露為免糟蹋周國賢的心血，錄歌前自費上了8堂唱歌班惡補，但每次聽到自己的歌聲總感到好怪及好沙。周國賢很滿意拍檔的表現，鼓勵可發展歌唱事業，還稱有朋友讚家怡唱得好。

周國賢/化妝：Winki Tsang

髮型：Eve Chiu

周家怡/化妝：Herman Ng

髮型：Vincent Yeung

服裝：i.t

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