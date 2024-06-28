陳山聰事業搏殺期不考慮追B 為袁偉豪被指衰老平反

陳山聰見到一班學員，回想初入行時曾扮過劉德華，現在常在家扮「牛牛」讓兒子陳霆軒（Jaco）騎，「Jaco於7月1日4歲生日，會在家食飯慶祝」。會否考慮追多個小朋友讓兒子有伴？他表示不考慮，因自問年紀已不輕，且正值事業搏殺期，兒子每天上不同興趣班，跟太太商量後，決定集中培育兒子，一個已足夠。

穿露腰裝扮獄警的郭珮文表示在萬聖節有玩cosplay（角色扮演），主要以搞笑角色為主，但遇過不愉快經歷，「試過玩性感造型，被網民罵我，我知是hater，說話好難聽，不過已習慣，所以接受了，不會還擊或對罵」。

郭珮文接受網民批評不還擊

談到港姐首輪面試，身材出眾的丁雨然在社交網宣布退選。郭珮文明白選港姐壓力大，承受到可以繼續，否則就退出，尊重她們個人決定，「最緊要享受過程，輸與贏都有好多得着。我去年參選出現天然呆，只因跟大家未熟怕醜，訓練過程密集辛苦，要盡量爭取睡眠休息減壓」。

記者：林蘊兒