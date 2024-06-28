練氣功改善耳鳴提升精神 蕭芳芳不能坐飛機推「七公主」旅行團

記者：林蘊兒

蕭芳芳在記者會上表示，小朋友如果不幸被非禮或性侵，都會使身心帶來嚴重傷害，甚至影響一生，盼聚集社會力量將不法之徒繩之於法，讓小朋友在安全環境下成長。

蕭芳芳談到參與護苗基金工作因由，「當年拍電影到魚蛋檔（色情場所）取景，我在洗手間化妝時，聽到幾名可能年僅11或12歲的魚蛋妹（色情場所工作少女）哭訴，埋怨是不情願地接受。我聽完好傷心，很想多關注那些無辜受害者。加上有朋友經歷被性侵，影響她婚姻不如意，甚至毁了一生！」

欣賞韓星宋康昊李秉憲

向來幽默的蕭芳芳，記者會尾聲跟黎棟國合照，特別做出敬禮動作。她受訪時稱早在2011年，時任保安局副局長黎棟國曾探訪護苗基金並交流資訊，自此認識，故一見面便想向他敬禮，「黎議員很好人，多年前已很關注下一代；早年那次見面交流是好好回憶，今次我寫邀請信見面，他也一口應承，所以每次見到他都會做敬禮。我看得韓劇多，尤其喜歡看軍隊和特種部隊的劇，喜歡這敬禮姿勢。我欣賞韓國演員宋康昊和李秉憲，都是好戲之人，很佩服他們」。

蕭芳芳透露近年有練氣功，幫助改善耳鳴情况，亦有助提升精神，不過每次出街後，身體需要休息才能回復。她明白近年全球經濟不景，因此為護苗基金籌款較為困難，更難搞大型活動，但不會放棄繼續向前奮進，希望大眾多關注和支持。

難搞大型籌款活動

提到粵語片年代組「影壇七公主」，身為其中一員的蕭芳芳搞笑說，她們成員通常在冬天才聚會，因為喜歡吃火鍋，夏天因太熱各自留家，但平日有保持聯絡。明年是「七公主」60周年紀念，成員薛家燕早前提議相約去旅行慶祝，蕭芳芳推卻，「我不能坐飛機，不過大家有商量怎樣慶祝，或者閉門慶祝，不打算公開」。

靜靜雞看女兒畫展

蕭芳芳幼女張雅琹今年3月曾舉辦畫展，身為媽咪有低調撐愛女。蕭芳芳聞言笑說不敢多提，「我不知女兒原來這麼出名，大家竟然知道她開畫展。女兒有自己的發展，不想活在我的陰影下，所以我沒刻意過問她的事。今次她開畫展，我沒有公開向外提及，只靜靜雞去看」。

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