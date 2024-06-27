【開箱】《我們，家》金喜善拆穿謊言 婆媳攜手護家園

《我們，家》講述韓國著名心理醫生盧英媛（金喜善飾）與整形外科醫生崔宰鎮（金南喜飾）婚後過着美滿生活，隨着後者父親、退休檢察官崔顧眠（權海驍飾）意外離世，母親洪思江（李慧英飾）不愁反樂，英媛認定老爺死因有可疑。與時同時，宰鎮突然失蹤，英媛發現丈夫與神秘女子李世娜（妍雨飾）搞婚外情，曾經跟世娜有染的三名男子，亦先後離奇身亡，深信世娜是謀財害名的「魔女」。英媛為了尋找丈夫下落，決定與奶奶聯手，合力守護家園。

揭破人性執念

《我們，家》全劇共分12集，截稿前已播第10集，本周末迎來結局。劇集篇幅不長，情節急速展開，沒有多餘枝節。故事主線是英媛被患有反社會人格障礙的世娜盯上，後者天生患有情緒病，扭曲對家人的感情，由於「鍾情」胞姊，竟殺害騷擾對方的小動物和鄰居，甚至縱火導致父母身亡。世娜自覺被英媛在電視節目上的言論傷害，於是計劃對付她和家庭成員。

劇情提到人類對擁有任何事物均存在執念，世娜執著於胞姊的愛，任何傷害對方的人和物，都會被她設法消除。另一方面，英媛與奶奶對家庭也有執念，前者看似賢妻良母，把家務打理得頭頭是道，卻在不知不覺間「操控」家人，例如丈夫每日上班的服飾、高中三年級兒子崔道賢（朴宰燦飾）的上課及補習日程，甚至家人的早餐選擇等；洪思江對兒子的執念更甚，他已40多歲且成家立室，但對他的人生仍每事過問。

劇集另一看點是英媛的老爺、奶奶、丈夫及兒子都有秘密隱瞞她，英媛父親多年前因捲入性騷擾醜聞而墮樓身亡，她獲崔家收留並下嫁宰鎮，誕下品學兼優兒子，豈料英媛在老爺死後才揭發對方當年有份誣陷父親。隨着宰鎮出軌，原來奶奶早已知情，只有英媛一人蒙在鼓裏，她又發現丈夫原是「掛名醫生」，見血頭暈，根本無法做手術，只好找人代刀，奶奶甚至替子安排「刀手」，美其名是為兒子着想，其實是滿足其控制慾，無論是學業、事業，抑或結婚對象，她統統都要管。宰鎮為了擺脫母親操控，與世娜合謀假死，英媛與奶奶卻認定宰鎮是被「魔女」迷惑所致，不肯面對現實，無視男方痛苦。英媛兒子道賢則向家人隱瞞同性戀傾向，為了出國留學，更與女同學串通，訛稱未婚懷孕。

反思家庭關係

金喜善在《我們，家》表現出色，她在識穿家人秘密後，不單重新審視自己過去，同時積極解決家庭問題。她與李慧英的對手戲是全劇最大看點，二人時而吵架，時而合作，卻因各有不同價值觀，為劇情發現帶來趣味，例如第9及10集講到奶奶被誣陷殺死管家，英媛深信奶奶清白，於是設法找出真兇，婆媳之間真情流露。劇集也讓觀眾反省，家人之間應該坦誠相對，還是守住各自秘密，過着「愉快」的家庭生活較佳？