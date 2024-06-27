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娛樂

謝茜嘉艾芭《命運戰書》收視稱冠 與舒淇姜棟元役所廣司同獲奧斯卡投票權

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布6月17至23日收視，《神奇4俠》謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）主演動作片《命運戰書》，上架3日已錄得2570萬觀看次數，不單成為英語電影收視榜冠軍，更是上周最多人收看的影視節目。巧合的是，美國影藝學院公布今年新增487位成員名單，謝茜嘉艾芭跟台灣女星舒淇、《孩子轉運站》韓星姜棟元、《新活日常》康城影帝役所廣司、憑《花月殺手》成為首位角逐金像影后的美國原住民莉莉格斯桐（Lily Gladstone）等均榜上有名，從此獲得奧斯卡投票資格。

Netflix公布上周收視報告，謝茜嘉艾芭相隔5年再演動作片《命運戰書》大受歡迎，新上榜即取代英語電影收視兩連冠《情迷假殺手》，上架3日錄得2570萬觀看次數更大幅拋離第二位的美日合作《超人》動畫《ULTRAMAN：崛起》（790萬）；非英語電影方面，波蘭喜劇《爭產合家歡》則以1050萬觀看次數，險勝上周冠軍《巴黎深淵》（1000萬）。

《柏捷頓家族3》五度登頂

《柏捷頓家族：名門韻事3》雖已上榜6星期，上周仍以1650萬觀看次數第五度登頂，繼續穩佔英國節目收視冠軍；另一方面，西班牙劇集從不乏捧場客，犯罪劇《毒幫家族》與青春劇《一個都不能多》同樣錄得290萬觀看次數，並列非英語節目榜首，更把上周冠軍韓劇《名校的階梯》逼落第三位，其他韓劇如《她的日與夜》及《雖然不是英雄》分佔第6及9名。

提起謝茜嘉艾芭，奧斯卡主辦單位美國影藝學院昨日公布今年新增成員名單，來自全球19個國家及地區合共487人，謝茜嘉正是其中之一，成員分為監製、導演、演員、剪接及攝影師等19個類別，當中包括71名奧斯卡候選人及19名得主，招攬人數比去年的398為多，令到該學院成員增至10910人，可以為明年舉行第97屆奧斯卡頒獎禮投票。

莉莉格斯桐榜上有名

除了謝茜嘉外，港人熟悉的《最好的時光》金馬影后舒淇、同樣來自亞洲的姜棟元及役所廣司、今年憑《從前的我們》入圍最佳電影的加籍韓裔女導演宋席琳（Celine Song）、男女主角劉台午和Greta Lee也獲邀加盟，加上《滯留生》金像最佳女配角達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph）、憑《墮下的對證》贏得最佳原創劇本的法國女導演茱斯汀楚特（Justine Triet）、女主角珊迪娜許勒（Sandra Huller）、《花月殺手》金球獎影后莉莉格斯桐及《富家窮路》嘉芙蓮奧哈拉（Catherine O'Hara）等亦榜上有名。

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