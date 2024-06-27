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娛樂

伙周國賢開騷有火花 一場未夠喉 方皓玟笑談泄春光「有得露係好事」

【明報專訊】周國賢和方皓玟相識20年，首次合作開騷，前晚假會展舉行《The Parallel Live》音樂會，周國賢一口氣唱出多首Rock歌炒熱氣氛。身穿紅色露腰高衩長裙的方皓玟型格登場，獻唱時舞姿撩人，不過高舉手時不慎春光乍泄。二人認為合作有火花，嫌不夠喉，希望開Part 2和海外巡唱。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

周國賢甫現身Rock爆全場，觀眾勁high站起身，之後方皓玟穿紅色露腰高衩透視裙亮相，獨唱時舞姿撩人，一度走光露「下半球」。二人在音樂會尾聲合唱多首歌，掀起高潮。

周國賢見換上tube top的方皓玟肩膀有條帶，提醒對方「跌帶」，欲伸手幫對方時，全場嘩然，他即解釋：「我緊張拍檔走光嘛。」方皓玟稱是髮型其中一條辮子而已，又說周國賢樣貌似台星許光漢，應該有好多「老婆」，周國賢即叫對方別亂說話。

方謝拍檔贈「護喉之寶」

周國賢表示與方皓玟相識緣於20年前，當時他要為《14》錄國語版，「監製話我啲普通話好爛，找了老師教我，初時好驚，以為係戴眼鏡很嚴肅的Miss，點知原來是與我年紀相約的方皓玟。很多人以為我們風格相似，在音樂上合作過，其實從來沒合作，就算在活動上同台，都未試過合唱」。

方皓文稱一直祈求與周國賢合作，終夢境成真。周國賢笑稱外界以為二人是Rock友，唱黑暗風歌曲好有型，其實私下會交換護膚和護髮心得。方皓文多謝周國賢送她「護喉之寶」，大讚很有用。周國賢說：「這粒丸是上次做騷時，軒仔（張敬軒）賜給我的。」

滿意表現 恨長做長有

二人騷後受訪，同聲表示做一場不夠喉，希望能多做幾場，周國賢說：「希望觀眾今（前）晚睇完，覺得我們有化學作用，有Part 2和海外巡唱。」問到為何那麼久才合作，方皓玟表示可能之前沒緣分，突然又將他們拉在一起，世事就是這麼奇妙，時間到自然會發生，她很滿現前晚演出，與周國賢非常有火花，似做了3小時運動。

周想辦法「英雄救美」

周國賢被問到是否見方皓玟穿第一件上衣走光，之後合唱時那麼緊張？他說：「真的以為她跌帶，諗該如何救她。」方皓文大讚周國賢有紳士風度又細心，對於走光露「下半球」，她笑說：「有得露『下半球』係好事，大家應該祝福我，因為呢啲唔係輕鬆可以得到，如果有嘅話我覺得幾開心，影到嘅話請forward張相畀我，我會珍藏。」問她有否做足安全措施？方皓玟稱當然有做安全措施，「有啲嘢係避唔到，天意要發生就會發生」。

相關字詞﹕方皓玟 周國賢（Endy）

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