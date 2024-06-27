相隔20年再合作拍戲 莫文蔚難忘與劉德華針鋒相對

【明報專訊】莫文蔚（Karen）為香港故宮文化博物館的「法國百年時尚」展覽分別以廣東話、普通話和英語導賞。前日Karen穿旗袍出席揭幕活動，表示聲音導航沒難度，非常享受，小時候已參加朗誦比賽，很喜歡念詩和讀稿。她首次為博物館覽展品聲音導航，雖然錄3種語言，過程非常順利，只花兩小時便完成。Karen稱刻意穿旗袍出席，「我對旗袍情有獨鍾，今（前）日穿的旗袍有些法國喱士，很適合今次活動」。她透露早前在上海逗留了一段時間，趁機做了10多件旗袍，穿旗袍好處在於要保持身材，肥少許也穿不下，提醒她在飲食方要檢點。