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娛樂

相隔20年再合作拍戲 莫文蔚難忘與劉德華針鋒相對

【明報專訊】莫文蔚（Karen）為香港故宮文化博物館的「法國百年時尚」展覽分別以廣東話、普通話和英語導賞。前日Karen穿旗袍出席揭幕活動，表示聲音導航沒難度，非常享受，小時候已參加朗誦比賽，很喜歡念詩和讀稿。她首次為博物館覽展品聲音導航，雖然錄3種語言，過程非常順利，只花兩小時便完成。Karen稱刻意穿旗袍出席，「我對旗袍情有獨鍾，今（前）日穿的旗袍有些法國喱士，很適合今次活動」。她透露早前在上海逗留了一段時間，趁機做了10多件旗袍，穿旗袍好處在於要保持身材，肥少許也穿不下，提醒她在飲食方要檢點。

Karen今年在內地五六個城市舉行演唱會，剛完成北京鳥巢首站演出，「在6萬觀眾面前唱歌很興奮，我是第一個華人流行女歌手在鳥巢開騷，非常榮幸，為港爭光，老公都有現身支持。但他有工作，之後未必能捧，媽咪會繼續陪我，她都睇得很興奮，第二站7月在上海舉行」。說到她與劉德華（華仔）合演的電影《焚城》快將上映，Karen表示與華仔繼《童夢奇緣》後，相隔近20年再合作，戲中二人因觀點不同而對立，針鋒相對好火爆，「我演代理特首，有很多專業名詞，好複雜，很大挑戰，事前需做功課」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕劉德華 焚城 香港故宮文化博物館 法國百年時尚展覽 莫文蔚（Karen）

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