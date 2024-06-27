冼靖峰謝粉絲羅湖賣廣告應援 何晉樂自爆遭母彈演技欠自然

冼靖峰前日推出個人單曲《無意冒犯》，粉絲出錢在港鐵羅湖站賣廣告為他應援，他感謝粉絲支持，「之前要拍劇，之後參加《亞洲超星團》，隻歌前後花了8個月，錄音3次才完成，相隔年半再出單曲」。提到炎明熹（Gigi）近日被指約滿不續約遭公司雪藏，她將於周六（29日）出席活動見人，跟Gigi同屆《聲夢傳奇》出身的冼靖峰和何晉樂各有意見，前者稱大家很久沒見Gigi，認為傳聞只是傳聞，合約是藝人私隱，不清楚事件不評論。何晉樂說：「她出來親自交代講清楚，不會有咁多誤會，最緊要Gigi開心，我當她是妹妹」。

劉穎鏇熟讀奧運資料減出錯

「奧運六星」之一的劉穎鏇透露開始為7月舉行的巴黎奧運各比賽項目的規則和基本資料做功課，希望主持節目時，盡量背熟有關資料減少出錯，承認很擔心，「真的有好多資料要記，不容易，好彩幕後團隊好惜我，部分留給專業評述負責，我負責一些基本資料」。劉穎鏇稱會從觀眾角度向專業評述發問，純粹當學習汲收知識，不擔心被外間覺得她愚昧無知。

記者：林蘊兒