【開箱】《ULTRAMAN：崛起》 超人家族榮耀之繼承者

父子靠怪獸破冰

《ULTRAMAN：崛起》故事由20年前說起，佐藤教授（小日向文世聲演）一家三口生活看似尋常且幸福，然而他的真正身分卻是超人（Ultraman），某次禍威獸襲擊日本，他雖退敵卻受重傷，只好黯然引退，妻兒則搬到洛杉磯定居。兒子佐藤建（山田裕貴聲演）長大後如願成為棒球員，身為美國職棒明星的他在母親失蹤後重返日本，表面是為加盟巨人隊，事實卻是繼承家族傳統，變身超人對付怪獸，保衛地球。

掌管怪獸防衛隊的穩田博士找到大怪獸「加剛特隆」誕下巨蛋，計劃把牠孵化，展開秘密行動，怎料巨蛋落入超人手中，當牠成功孵化，變成他的噩夢。佐藤建一邊應付球賽，一邊照顧小怪獸，令他疲於奔命，吃下連場敗仗後，孤獨成長的他只好向任職記者的單親媽媽亞美（早見朱莉聲演）請教育嬰秘訣，同時向研究怪獸多年的父親求助，後者以失蹤妻子「惠美」命名小怪獸，父子共同承擔照顧責任，令到疏離多年的關係得以破冰。

原來穩田博士打算利用惠美的天賦，助他找出所有怪獸聚居的巢穴，然後派軍一舉殲滅。感同身受的佐藤建不忍惠美失去至親，反過來阻止怪獸防衛隊出兵，傳統的正邪對立，在家庭倫理關係上出現變化；另一方面，加剛特隆死而復生，更受穩田博士操控而攻擊超人，後者遭受兩面夾擊，情况相當危急。一個是怪獸媽媽，另一個是超人養父，到底惠美如何抉擇？

「超人打怪獸」這類黑白分明的故事，放諸今日已不合時宜，《ULTRAMAN：崛起》借用兩者的對立身分，探討何謂親情，是否血濃於水才值得愛護？另外，佐藤建一直誤解父親，直到自己收養惠美，終於體會為人父母的難處，同時透過記者亞美的角色，歌頌雙職媽媽的偉大，劇本出色值得一讚。

向經典電影致敬

如先所言，ILM參與製作的《ULTRAMAN：崛起》在視覺效果和動作設計均具水準，壓軸一場加剛特隆怪獸母女與超人父子聯手，對付穩田博士操縱巨型機械人的大戰，畫面燦爛奪目，結局熱血沸騰，「爛番茄」影評網站給予83%高分之餘，觀眾好感度更達93%並非無因。

《ULTRAMAN：崛起》隱藏不少向同類經典電影致敬的「彩蛋」情節，例如小怪獸惠美貪玩爬上東京鐵塔，明顯借鏡《金剛》巨猩攀登帝國大廈場面；怪獸防衛隊為了對付佐藤建而向其豪宅發炮，則是重現《鐵甲奇俠3》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）海邊寓所遇襲一幕；穩田博士最後控制機械人的設定，更是跟《悍戰太平洋》如出一轍。