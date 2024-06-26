Taylor Swift公開男友合照傳好事近

事實上，Taylor入行至今從不公開戀情，就算跟她拍拖超過6年的《比利林恩的中場戰事》男星祖艾雲（Joe Alwyn），亦從未在女友的Ig露面，由此可見查維斯在Taylor心目中的地位有多重要。

據英國《每日郵報》昨日報道，倫敦巡唱結束後，Taylor偕男友及閨密如《變種特攻：黑鳳凰》女星蘇菲端納（Sophie Turner）、女歌手Ellie Goulding等到當地酒吧慶功，直至翌日早上，查維斯十指緊扣Taylor離去，可算盡興而歸。