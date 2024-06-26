明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Taylor Swift公開男友合照傳好事近

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift一連3日在倫敦溫布萊球場舉行《Eras Tour》歐洲巡迴演唱會，周日圓滿結束，首場適逢42歲生日的英國王儲威廉王子帶同3名子女捧場，並跟Taylor及美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）自拍留念，事後她把合照上載社交媒體Instagram（Ig）；最後一場查維斯驚喜上台為女友伴舞，Taylor再次透過Ig公開合照並留言：「我仍然為查維斯首次亮相Eras Tour而捧腹大笑及神魂顛倒。」更附上她被心心包圍的表情符號，如此高調放閃，難怪網民猜測，二人拍拖雖未夠一年，關係已相當穩定，相信距離訂婚之日不遠了。

事實上，Taylor入行至今從不公開戀情，就算跟她拍拖超過6年的《比利林恩的中場戰事》男星祖艾雲（Joe Alwyn），亦從未在女友的Ig露面，由此可見查維斯在Taylor心目中的地位有多重要。

據英國《每日郵報》昨日報道，倫敦巡唱結束後，Taylor偕男友及閨密如《變種特攻：黑鳳凰》女星蘇菲端納（Sophie Turner）、女歌手Ellie Goulding等到當地酒吧慶功，直至翌日早上，查維斯十指緊扣Taylor離去，可算盡興而歸。

相關字詞﹕查維斯卻斯 Taylor Swift

上 / 下一篇新聞