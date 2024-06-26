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娛樂

NewJeans日本出道收死亡恐嚇 狂迷網上亮刀 事務所報警加強保安

【明報專訊】韓國人氣女團NewJeans所屬事務所ADOR都算禍不單行，早前與母公司HYBE爆出權力鬥爭，雙方對簿公堂，ADOR社長閔熙珍先勝一仗，獲准留任NewJeans經理人，糾紛暫時平息。NewJeans上周五如期在日本出道，首次推出日文單曲《Supernatural》，隨即登上Oricon流行榜冠軍，並於今明兩日在東京巨蛋舉行粉絲見面會，以為否極泰來？卻在開騷前夕收到死亡恐嚇，狂迷揚言用刀襲擊5名成員，事務所已經報警求助，並承諾加強保安，確保藝人安全。

文：蘇珮欣

NewJeans最近收到死亡恐嚇，源於前日有狂迷透過韓國討論區上載利刃照片，聲稱買刀是為NewJeans東京開騷期間向5名成員施襲，「NewJeans一下車，我便每人插一刀」。

恐嚇照轉載購物網

雖然有關恐嚇照片事後證實是轉載自其他購物網站，並非狂迷拍攝，而且他亦沒有列出襲擊日期或地點，但已令粉絲擔心，火速向執法部門舉報，希望嚴懲狂迷；亦有粉絲透過社交媒體的私訊功能，把有關帖文轉發給ADOR社長閔熙珍，要求對方關注事件，後者回應「謝謝」並示意已得悉事件。

ADOR昨日回應網上言論，答應在今明兩天舉行粉絲見面會加強保安，並已報案，韓國警方現正展開調查，事務所亦會積極提供協助，強調各方竭盡全力，確保NewJeans及歌迷都能安全地進行活動。

另據日本傳媒報道，NewJeans在粉絲見面會「Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome」將會唱出20首歌曲，包括韓文新歌《How Sweet》、《Bubble Gum》及日文新歌《Supernatural》等，日本人氣二人組YOASOBI及英籍日裔女歌手澤山璃奈擔任表演嘉賓。今年4月因腳傷而停工的成員Hyein，事先張揚出席見面會，或會唱歌但不跳舞，避免加劇傷勢。

YOASOBI擔任嘉賓

事實上，日文歌《Supernatural》自上周五推出後，連日登上Oricon單曲榜首，同時佔據音樂串流平台LINE MUSIC點播冠軍，成績理想。NewJeans馬不停蹄出席日本宣傳活動，先後登上富士電視台晨早節目《鬧鐘電視》、朝日電視台音樂節目《Music Station》、NTV的《with MUSIC》及TBS的《Count Down TV》，並已落實下月6日亮相NTV直播節目《The Music Day 2024》，實行以超強曝光率取勝。

相關字詞﹕韓國女團

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