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娛樂

【娛樂場】《我們與金牌的距離》 主持速成絕技挑戰專業運動員

【明報專訊】為迎接7月巴黎奧運，ViuTV製作新節目《我們與金牌的距離》，共15集，盼推高觀眾對比賽項目的關注度。由吳保錡、吳啟洋（Phoebus）、陳安立與黃可盈主持，他們透過和不同運動員互動、訓練和挑戰，讓大家更明白每名運動員背後的艱辛和堅持，是非一般運動員訪問節目。《我們與金牌的距離》上周一晚11時首播，可能時間較夜，或觀眾以為介紹運動員艱苦練習，暫排ViuTV「最多人睇」節目第10位。

4主持分組挑戰9類奧運比賽項目，包括劍擊、羽毛球、霹靂舞、拳擊、網球、跳遠、手球、棒球與乒乓球。保錡、Phoebus、陳安立和黃可盈需與運動員一對一比賽，挑戰從運動員身上取1分。有些運動項目是一班主持從未接觸過的，Phoebus與黃可盈首登場應戰劍擊，二人連穿劍擊裝備也不懂，要受訪的香港劍擊代表隊「大師兄」張小倫幫他們著衫。

特訓不忘介紹賽制策略

Phoebus和黃可盈在什麼也不懂的情况跟大師兄比賽，之後接受大師兄的特訓，亦會跟隨運動員一天的時間表，包括運動練習、體能訓練、起居作息、飲食控制與放鬆活動等，第一身感受運動員的刻苦生活。

特訓過程中，運動員會向主持介紹比賽規則、姿勢、裝備和策略等，務求在短時間內，讓主持和觀眾對該運動有更多認識。

展現運動員不同面向

最後主持再跟運動員較量，看經過特訓後，主持表現能否拉近與運動員的差距，挑戰從職業運動員身上取得1分，得分便挑戰成功。一眾受訪運動員節目中展現不同面向，讓觀眾對他們更深入了解，如「廚神」張小倫伙Phoebus與黃可盈合力炮製「小倫的味道」，又會提到他曾為支付劍擊學費到餐廳打工，和當運動員的心路歷程。

保錡跟Phoebus零技巧下迎戰拳壇「神奇小子」曹星如（Rex），二人為輸人不輸陣，替自己改了花名「柔道噴火龍」和「免費送你一巴」，Rex大讚有創意。

保錡Phoebus齊捱打

保錡和Phoebus在熱身賽採「逃」字訣，不停閃避Rex，但最後也逃不過捱打。他們接受Rex一日訓練，包括防守反擊和移動步法等，保錡說：「如果繼續拍多兩日真的會死。」

之後登場還有網球超新星黃澤林、跳遠港隊唯一女代表俞雅欣、香港首名職業棒球員趙嗣淦、女子乒乓港隊代表吳詠琳和香港手球隊隊長謝永輝 。謝永輝跟Phoebus是前隊友，幾年沒打手球的Phoebus被重燃對手球的一團火，兩人的較量成節目最激烈的終極一戰。

《我們與金牌的距離》ViuTV（99台）

逢周一至五 晚11時

相關字詞﹕張小倫 曹星如 吳保錡 吳啟洋（Phoebus） 我們與金牌的距離

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