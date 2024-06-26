傳被雪藏首發文 炎明熹告別成長地九展

【明報專訊】九龍灣國際展貿中心（九展）重建，營運至6月30日，過往九展舉行很多活動和演唱會，不少歌手在社交網發文告別。炎明熹（Gigi）前晚貼出多張在九展演出的照片，留言：「謝謝九展為我創造了好多美好回憶，見證住我從女孩子開始一路成長，請容許我表達對它的懷念。」
Gigi逐一記錄在九展參與過的活動，包括首次參加唱歌比賽，當時還走音覺得非常瘀。之後的學校唱歌比賽，然後是參加無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》。
Gigi稱在九展舉行首個個人演唱會，是出道以來最重要的一次，「沒想到公司給了我一個這麼珍貴的機會」。最後一次是演唱會補場及加場，「其實我並沒有為了上一次天氣問題延期而不開心，因為我知道『塞翁失馬，焉知非福』，所以隨遇而安，很感激公司又再幫我安排，令我可以短時間內再一次踏上這個舞台」。Gigi總結：「即使你的樣貌不復存在，但你的靈魂與我同在。」近日傳她不續約無綫被「雪藏」，Gigi文中沒有提及，周六（29日）她會出席商場活動，屆時會回應傳聞。
九展結束營運前，明晚（周四）樂隊ROVER會在九展舉行音樂會，屆時會有熄燈告別儀式。
娛樂組
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